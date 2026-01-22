E’ prevista per lunedì 26 gennaio p.v., presso questo Palazzo di Governo, la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro nel territorio della provincia, da parte del Prefetto di Brindisi, Guido APREA, del Presidente della Regione Puglia, Antonio DECARO, e del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Brindisi, Antonio NEGRO.

Firmatari dell’intesa anche i Sindaci dei Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico, l’ Ispettorato territoriale del Lavoro, INPS, INAIL, ARPAL PUGLIA, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro dell’ASL di Brindisi, Camera di Commercio di Brindisi- Taranto, Società di trasporti pubblici STP Brindisi, AGRIBRINDISI EBAT, CONFAGRICOLTURA di Brindisi , CIA DUE MARI, COLDIRETTI, CGIL Brindisi FLAI CIGL Brindisi , CISL Taranto – Brindisi, FAI CISL di Taranto – Brindisi, UIL, UILA Brindisi e la Comunità Africana di Brindisi e Provincia.

Il citato Protocollo costituisce il risultato della sinergia tra istituzioni, enti territoriali e realtà del mondo associativo impegnati nella costruzione di un sistema efficace di contrasto dell’illegalità, a tutela di un’economia sana, e si pone l’obiettivo di potenziare le attività di emersione e identificazione delle vittime, nonché le misure di protezione e inclusione socio-lavorativa attraverso mirati interventi di presa in carico e tutela da parte degli Enti locali e dei Servizi territoriali sociosanitari.

L’incontro costituirà, inoltre, un’importante occasione di confronto con il Commissario Straordinario del Governo per il superamento degli insediamenti di migranti e il contrasto al caporalato, Generale Giovanni Maria Macioce, relativamente agli interventi finanziati con risorse del PNRR- Missione 5 Inclusione e Coesione in favore del comune di Brindisi.

Brindisi, 22.01.2026

