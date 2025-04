Il Teatro Korea arriva a Ceglie Messapica, per portare in scena, giovedì 10 aprile 2025, alle ore 21 lo spettacolo “X di xylella, Bibbia e alberi sacri” diretto da Gabriele Vacis

Una delle più gravi emergenze ambientali che ha ri-disegnato un intero paesaggio, quello del Salento, in scena al Teatro Comunale di Ceglie Messapica, per la stagione di prosa, giovedì 10 aprile, alle ore 21, attraverso uno spettacolo potente e commovente: “X di xylella, Bibbia e alberi sacri”, di Teatro Koreja, diretto da Gabriele Vacis, fresco vincitore del premio Anct Hystrio 2024

Sul palco sette attrici che daranno voce a una terra ferita, dove dal 2013 il batterio sta decimando gli ulivi secolari, simbolo identitario del paesaggio salentino. Xylella viaggia dentro gli ulivi, e tra di essi. Dentro ci riesce perché risale i vasi delle piante, dentro cui scorre la linfa, e riesce a farlo anche controcorrente. Quello che vale per tutti i Pugliesi, è che un pezzo di pane, condito solo con sale e olio che pizzica, ‘appena fatto’, è il sapore di Casa. E i loro ulivi, si dice, ‘’sono immortali’’, nascondono nel loro attorcigliarsi centinaia e centinaia di anni. Niente potrebbe mai distruggerli. Niente. Tranne Xylella.

Ma questa non è solo una storia di distruzione. È una storia di resistenza.

Di radici che continuano a cercare nutrimento, di mani che non smettono di toccare la terra, di voci che non si piegano al silenzio. Sulla scena, un gruppo di donne che porta avanti questo racconto, intrecciando parole, corpi e musica in una partitura poetica e potente. Contadini che assistono impotenti alla fine del loro mondo, madri che raccontano il vuoto lasciato dagli alberi morti, figlie che cercano nel futuro una nuova possibilità. I loro corpi diventano rami spezzati, le loro voci il lamento e la rabbia di una ferita ancora aperta. X di Xylella non è solo uno spettacolo. È un rito, un atto di memoria, una chiamata alla responsabilità.

L’appuntamento, inserito nella stagione teatrale del Comune di Ceglie Messapica, in collaborazione con Puglia Culture e Armamaxa Teatro, invita a riflettere su un’emergenza che minaccia non solo il patrimonio agricolo, ma anche l’identità culturale del territorio pugliese.

La stagione di prosa del comune di Ceglie Messapica si chiude giovedì 24 aprile 2025 con lo spettacolo “GIOVINETTE. Le calciatrici che sfidarono il duce”, tratto dal romanzo di Federica Seneghini e saggi di Marco Giani, con Rossana Mola, Federica Fabiani e Rita Pelusio.

