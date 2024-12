Questa notte, alle 2:40 in via Romania, nel quartiere Bozzano, un incendio ha coinvolto due auto. Le fiamme sono partite da una BMW X3, danneggiando anche una Fiat Punto parcheggiata accanto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, ed i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo.