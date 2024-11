Un vasto incendio ha colpito la zona industriale di Brindisi, in via Newton, dove numerose balle di rifiuti hanno preso fuoco. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

La colonna di fumo nero, visibile a distanza, sta causando preoccupazione tra i residenti e i lavoratori della zona.

Nelle vicinanze si avverte un forte olezzo.

Non sono ancora note le cause dell’incendio.