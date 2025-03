Tragedia all’alba sulla SS172. Questa mattina, intorno alle 6:45, un furgoncino Renault Kangoo è finito contro il guardrail. Purtroppo, l’uomo alla guida, un 40enne residente a Fasano e originario dell’Albania, è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.