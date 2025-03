Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta questa mattina sulla SS7, rampa di uscita per la zona industriale di Mesagne, a seguito di un incidente stradale.

Un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ribaltandosi.

I Vigili del Fuoco hanno soccorso la donna che si trovava all’interno del veicolo e provveduto alla messa in sicurezza dell’auto.

Sul posto anche la Polizia Locale e i sanitari del 118.

La donna ha riportato ferite lievi ed è stata condotta al vicino nosocomio brindisino per maggiori accertamenti sanitari.