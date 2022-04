A Mesagne Confcommercio e Confcommercio Salute, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, hanno dato vita ad una iniziativa di solidarietà rivolta ai bambini. Lo scopo era quello di strappare un sorriso e regalare spensieratezza a seguito delle restrizioni che nei due anni pandemici appena trascorsi hanno colpito soprattutto i più piccoli.

I soci di Confcommercio, infatti, si sono autotassati raccogliendo una somma che inaspettatamente ha superato ogni previsione! Parte della somma raccolta è stata messa a disposizione per l’iniziativa “giro sospeso” attraverso cui 42 bambini mesagnesi, individuati dai Servizi Sociali, e accompagnati dalle stesse cooperative sociali, nel pomeriggio di ieri hanno potuto godere della bellissima giostra con i cavalli collocata nella Villa comunale, gratificando Confcommercio e Confcommercio Salute, i giostrai e i servizi sociali con i loro sorrisi.

La restante parte della somma raccolta è stata invece devoluta all’acquisto di materiale didattico per il doposcuola comunale.

“Voglio ringraziare l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune Annamaria Scalera – afferma la presidente di Confcommercio Mesagne Verdiana Carone – così come gli operatori delle cooperative sociali, per aver voluto offrire la loro collaborazione. Un grazie va anche a Nico e Barbara Marsico, proprietari della bellissima giostra con i cavalli che hanno contribuito offrendo una sconto sul prezzo del biglietto ed ovviamente a tutti gli associati della Confcommercio e di Confcommercio Salute che hanno inteso offrire un contributo per rendere felici tanti bambini mesagnesi. L’iniziativa appena sostenuta è la conferma che la collaborazione tra associazioni di categoria ed ente locale è sempre foriera di buone iniziative in favore dei cittadini più fragili”.