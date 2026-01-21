Brindisi – Dopo la mobilitazione di oltre quattrocento cittadini contro la chiusura del punto vendita Interspar di viale Aldo Moro 81, arriva una prima risposta ufficiale da parte di Maiora Despar Centro Sud, società che gestisce il marchio sul territorio.

Nei giorni scorsi clienti e residenti avevano trasmesso una istanza formale corredata da oltre 400 firme, raccolte in appena una settimana, per chiedere alla Direzione aziendale di rivedere la decisione di chiusura del supermercato, ritenuto un presidio essenziale per il quartiere e per una vasta fascia di popolazione, in particolare anziani e famiglie.

Nel documento i firmatari avevano espresso “profondo rammarico e viva preoccupazione” per la notizia della chiusura, sottolineando il valore sociale del punto vendita, la funzione di servizio di prossimità e il rapporto umano costruito nel tempo con il personale, oltre alle incertezze sul futuro occupazionale dei dipendenti

Questo il testo della petizione inviata:

Oggetto: Istanza formale dei clienti contro la chiusura del punto vendita Interspar di Viale Aldo Moro 81 – Brindisi

Siamo un gruppo di clienti affezionati del Vostro punto vendita Interspar situato in Viale Aldo Moro 81, a Brindisi.

Vi scriviamo per esprimere il nostro profondo rammarico e la nostra viva preoccupazione in merito alla notizia della prossima chiusura di questo esercizio. Desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione quanto questo punto vendita rappresenti, ormai da tempo, un presidio fondamentale per l’intera comunità locale.

La Vostra sede non è soltanto un esercizio commerciale, ma un servizio essenziale per il quartiere. Grazie alla sua posizione strategica, l’Interspar di Viale Aldo Moro serve un bacino d’utenza vastissimo, inclusi molti residenti che trovano in questo punto vendita un riferimento comodo e sicuro per la spesa quotidiana.

Oltre all’aspetto logistico, teniamo a sottolineare l’alto valore umano riscontrato nel Vostro organico: la gentilezza, la disponibilità e la professionalità di tutti i dipendenti hanno creato con noi clienti un rapporto di fiducia che va ben oltre la semplice transazione commerciale. Vedere interrotto questo legame e, soprattutto, restare incerti sul futuro lavorativo di queste persone è per noi motivo di grande dispiacere.

Con la presente, chiediamo formalmente alla Dirigenza di riesaminare la decisione della chiusura, valutando l’impatto sociale e la perdita di un punto di riferimento così importante per la città di Brindisi.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo i nostri più distinti saluti.

I Clienti dell’Interspar di Viale Aldo Moro

Alla petizione ha ora fatto seguito una risposta formale da parte dell’azienda, che, pur senza entrare nel merito della decisione, ha confermato l’avvio di un iter interno di valutazione.

Questo il testo della comunicazione inviata ai promotori della raccolta firme:

“Vi ringraziamo per aver condiviso con noi le vostre considerazioni e per il gesto di attenzione dimostrato attraverso la raccolta firme.

Desideriamo informarvi che abbiamo provveduto a inoltrare la vostra comunicazione alla Direzione, affinché possa procedere alle opportune valutazioni.

Cordiali saluti,

Team Maiora Despar Centro Sud – Altuoservizio Despar”

Una risposta interlocutoria, che non scioglie i nodi ma certifica formalmente che l’istanza è stata presa in carico e trasmessa ai livelli decisionali.

Per i promotori della petizione si tratta di un primo segnale, seppur prudente: “Ora ci aspettiamo – fanno sapere – che alle valutazioni seguano scelte concrete, perché qui non si parla solo di un supermercato, ma di un servizio quotidiano per centinaia di persone e di posti di lavoro reali”.

La partita resta dunque aperta. La comunità locale attende ora di sapere se la mobilitazione civica riuscirà a incidere sulle decisioni aziendali o se la chiusura dell’Interspar di viale Aldo Moro diventerà definitiva, con tutte le conseguenze sociali e territoriali che ne deriverebbero.