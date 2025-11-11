Prosegue il percorso di IPERGALATTICA, il progetto del Comune di Brindisi finanziato nell’ambito della rete regionale “Galattica – Rete Giovani Puglia”, promossa dalla Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili in collaborazione con ARTI Puglia.

Dopo i risultati positivi della prima fase, il progetto è stato rifinanziato per sviluppare nuove attività e servizi rivolti ai giovani, rafforzando Palazzo Guerrieri come nodo cittadino della rete regionale e ora, proprio a Palazzo Guerrieri, mercoledì 12 novembre alle ore 16,30, è previsto un incontro per costruire insieme la progettazione esecutiva. È un appuntamento aperto ai giovani e alle realtà del territorio per ascoltare idee, proposte e bisogni e integrare la fase di progettazione con il contributo diretto della comunità giovanile capace di definire il nuovo piano locale di interventi di Ipergalattica.

L’obiettivo è quello di costruire insieme un programma di attività coerente con le finalità della rete Galattica – Rete Giovani Puglia, orientato a:

• promuovere informazione, orientamento e accompagnamento alle opportunità regionali, nazionali e internazionali;

• sostenere la partecipazione attiva, la creatività e l’impegno civico dei giovani;

• rafforzare la rete tra associazioni, gruppi informali e operatori locali;

• favorire percorsi di formazione e Servizio Civile Regionale per i giovani del territorio.

Mercoledì pomeriggio alle 16,30 sono invitati a partecipare giovani tra i 16 e i 35 anni, associazioni, gruppi informali, operatori culturali e sociali, e tutte le persone interessate a contribuire alla co-progettazione delle nuove attività 2026.