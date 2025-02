Termina in parità il match sul 30-30 tra la Junior Fasano e l’Alperia Black Devils Merano, valida per la 5^ giornata di ritorno della Serie A Gold 2024/25.

Match divertente ed equilibrato quello vissuto nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, con i biancazzurri nuovamente beffati in extremis dopo aver accarezzato la vittoria, sfumata ad un passo dalla sirena.

Ritmi forsennati e tante reti in avvio di gara, con le due squadre che restano a contatto fino al 6’ (5-5), prima del break di 2 reti da parte degli ospiti (5-7 all’8’). Al 10’ torna la parità (8-8), che regna fino al 18’ (11-11), con i minuti successivi favorevoli ai padroni di casa, che tra il 19’ ed il 23’ realizzano un parziale di 4-0, passando dall’11-12 al 15-12. Il vantaggio dei locali tocca le 4 reti al 25’ (17-13), con gli alto-atesini che prima dell’intervallo dimezzano il gap (17-15 al 26’), tornano sotto di 4 (19-15 al 28’) ed infine rientrano negli spogliatoi sotto sul 19-17 dopo i primi 30’.

L’elastico nel punteggio prosegue anche nelle fasi iniziali della ripresa (20-19 al 32’, 23-19 al 36’), con l’inerzia della sfida che cambia tra il 39’ ed il 47’, quando il Merano piazza un break di 6-0, giungendo dal 24-21 al 24-27. Dopo un momentaneo avvicinamento dei campioni d’Italia (26-27 al 50’, il +3 a favore degli uomini di Prantner si ripete al 51’ (26-29), ma gli ultimi minuti sembrano di nuovo spostare gli equilibri sul fronte della Junior, che realizza un parziale di 4-0 e si porta sul 30-29 a poco più di 2’ dal termine. I giri di lancetta conclusivi però, si rivelano nuovamente fatali ai biancazzurri, che trovatisi sul +1 con la palla in mano e con un uomo in più a 44’’ dalla sirena, sprecano in maniera scellerata il possesso che avrebbe potuto portare al ritorno al successo, lasciando spazio al goal del 30-30 siglato in extremis dall’Alperia Black Devils, che, pur dividendosi la posta in palio con il team fasanese, resta comunque in scia del gruppo di testa.

Nonostante l’ottima prestazione per larghi tratti dell’incontro, resta invece l’amaro in bocca a Simone Sibilio e compagni, che però potranno presentarsi con giustificata fiducia nei propri mezzi alle Finals di Coppa Italia, in programma nel Play Hall di Riccione dal 27 febbraio al 2 marzo prossimi. L’esordio ai quarti per la Junior è in calendario alle ore 16 di giovedì 27 febbraio contro il Cassano Magnago, con un potenziale scontro ai quarti, in caso di passaggio del turno, contro la vincente del confronto tra Raimond Sassari e Bozen. In campionato invece il ritorno in campo è fissato per l’8 marzo, quando i campioni d’Italia saranno ospiti del Brixen.

“Siamo stati molto bravi, soprattutto nel primo tempo, a gestire le situazioni – dichiara coach Domenico Iaia – riproponendo quanto preparato in allenamento sia in attacco che in difesa. Abbiamo avuto un passaggio a vuoto nella parte centrale del secondo tempo, ed il Merano, che è una grande squadra, ne ha approfittato, però i ragazzi hanno avuto la capacità di reagire, recuperando lo svantaggio accumulato e portandosi avanti nel punteggio. Tuttavia negli ultimi secondi è giunta, ancora una volta, una scelta poco lucida, per giunta in superiorità numerica, che ci è costata la vittoria. Dispiace tantissimo e paghiamo nuovamente la difficoltà nel gestire con lucidità i momenti decisivi delle partite, situazione che ci è costata parecchi punti in questa stagione. Complimenti ai nostri avversari, ma anche a noi che abbiamo ritrovato quello spirito che evidentemente si era smarrito nella brutta sconfitta interna contro il Cassano Magnago…questa prestazione ci lascia ben sperare per il prosieguo e già nelle imminenti Finals di Coppa Italia avremo subito l’occasione di riscattarci ai quarti contro il club lombardo. Non avendo i favori del pronostico, vorremmo essere la sorpresa della competizione, così come altre in passato…quel che è certo è che venderemo cara la pelle”.

Junior Fasano-Alperia Black Devils 30-30 (19-17 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Corcione, Boggia 4, Rivan Rodriguez, Pugliese 7, Leban, Notarangelo 4, Cantore 4, Marinho Da Cunha 3, Capello Cardozo 2, Neglia, Mizzoni 5, Legrottaglie, Beorlegui 1, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Alperia Black Devils: Fadanelli 5, Romei 4, Visentin 3, Gerstgrasser 1, Starcevic 1, Wolf 3, Colleluori, Raffeiner, Martini 1, Haj Frej, Nunez 6, Sperandio, Pranter 6, Urban. All.: Juergen Prantner.

Arbitri: Cardone-Cardone

Risultati della 18^ giornata: Teamnetwork Albatro Siracusa-Raimond Sassari 31-27, Secchia Rubiera-Sparer Eppan 25-33, Macagi Cingoli-Camerano 28-25, Pressano-Conversano 20-26, Cassano Magnago-Publiesse Chiaravalle 39-29, Junior Fasano-Alperia Black Devils Merano 30-30, Bozen-Brixen (12/03).

Classifica: Conversano e Cassano Magnago 30, Teamnetwork Albatro Siracusa e Raimond Sassari 27, Alperia Black Devils Merano 26, Bozen* 23, Brixen* 17, Junior Fasano 16, Sparer Eppan 15, Publiesse Chiaravalle 12, Pressano 11, Macagi Cingoli 8, Camerano 6, Secchia Rubiera 2. *Una partita da recuperare.

Prossimo turno (8/03): Raimond Sassari-Macagi Cingoli, Camerano-Bozen, Publiesse Chiaravalle-Secchia Rubiera, Sparer Eppan-Pressano, Brixen-Junior Fasano (ore 19), Conversano-Teamnetwork Albatro Siracusa, Alperia Black Devils Merano-Cassano Magnago.

Finals Coppa Italia (Play Hall-Riccione, biglietti disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/tour/figh-finals-coppa-italia/2941): Quarti di Finale | (C) Cassano Magnago-Junior Fasano (27/02, ore 16), (D) Conversano-Brixen (27/02, ore 20), (A) Teamnetwork Albatro Siracusa-Alperia Black Devils Merano (28/02, ore 16), (B) Raimond Sassari-Bozen; Semifinali | (C)-(B) (1/03, ore 16), (D)-(A) (1/03, ore 20); Finale | (2/03, ore 18).

Fasano, 22 febbraio 2025.

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara