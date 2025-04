Il Pressano ribalta il 27-29 dell’andata e con analogo punteggio espugna la palestra Zizzi, sconfiggendo la Junior nel match valido per l’11° turno di ritorno della Serie A Gold.

Favorevole ai locali il primo tempo, che vede i fasanesi andare subito sul doppio vantaggio (3-1 al 6’), con il +2 che resiste tra alterne fortune fino al 15’ (7-5). Con un break di 3-0 la formazione trentina realizza il sorpasso (7-8 al 18’), ma i biancazzurri, pur non lesinando negli errori offensivi, sono più lucidi nella parte finale della frazione d’avvio, rientrando all’intervallo avanti sul 15-13.

L’approccio degli ospiti è decisamente migliore nella ripresa, con i gialloneri che impattano sul 16-16 al 4’ ed all’11’ si ritrovano sul +2 (17-19), con il parziale di 5-1 che si rivela di fatto decisivo ai fini del risultato finale.

Infatti la Junior, meno accorta sul fronte difensivo ed efficace in attacco con il solo Notarangelo, non riesce più a riprendere il Pressano, che al 17’ è sul +3 (17-20), toccando anche il +4 al 26’ (23-27). Inutili si rivelano anche i tentativi finali dei padroni di casa, che riescono solo ad accorciare fino al 27-29 della sirena.

Prossimo impegno per i fasanesi, sabato 26 in casa della capolista Siracusa.

“Nel secondo tempo non abbiamo giocato con la stessa intensità del primo – dichiara coach Domenico Iaia – ed al contempo i nostri avversari non hanno sbagliato quasi nulla, portando a casa questa partita. Noi in attacco siamo stati enormemente imprecisi, e quando non vai a segno così tante volte dai 6 e dai 7 metri diventa tutto molto più difficile. La situazione poi è stata ulteriormente complicata dall’assenza di Pablo Cantore (presente solo a referto come Joao Da Cunha), che, insieme all’infortunio che sta tenendo fuori Leo Boggia, ci ha costretto a ridisegnare il gioco con gli estremi. Forse con le ali sarebbe andata diversamente, ma con in se e con i ma non si fa la storia, dunque merito al Pressano che ha vinto meritamente”

Tabellino

Junior Fasano-Pressano 27-29 (15-13 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini 2, Corcione, Rivan Rodriguez 7, Pugliese 4, Leban, Notarangelo 9, Ditano, Cantore, Marinho Da Cunha, Capello Cardozo 2, Neglia, Mizzoni 1, Beorlegui 1, Rubino, De Santis 1. All.: Domenico Iaia.

Pressano: Facchinelli, Villotti, N. Rossi 3, F. Rossi 3, Mazzucchi 3, Pilati, Hamouda 14, L. Piffer, Folgheraiter 1, N. Moser, Loizos, Vagnoni 2, Soria 2, Fraj 1. All.: Branko Dumnic

Arbitri: Riello-Panetta.

Risultati della 23^ giornata:

Secchia Rubiera-Macagi Cingoli 29-30, Junior Fasano-Pressano 27-29, Publiesse Chiaravalle-Conversano 20-30, Cassano Magnago-Sparer Eppan 37-25, Alperia Black Devils Merano-Raimond Sassari 33-27, Brixen-Camerano 36-29, Bozen-Teamnetwork Albatro Siracusa 28-32.

Classifica:

Teamnetwork Albatro Siracusa 39, Conversano 38, Cassano Magnago ed Alperia Black Devils Merano 37, Raimond Sassari 33, Brixen 28, Bozen 26, Junior Fasano 20, Macagi Cingoli 18, Sparer Eppan 17, Pressano e Publiesse Chiaravalle 16, Camerano 6, Secchia Rubiera 5.

Prossimo turno (26/04, ore 19):

Teamnetwork Albatro Siracusa-Junior Fasano, Secchia Rubiera-Camerano, Macagi Cingoli-Bozen, Raimond Sassari-Brixen, Conversano-Alperia Black Devils Merano, Sparer Eppan-Publiesse Chiaravalle, Pressano-Cassano Magnago.

