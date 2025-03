Con una conferenza stampa tenutasi oggi, venerdì 28 marzo a Palazzo di Città, il Comune di Fasano ha presentato una serie di eventi speciali per celebrare il centenario della nascita di Nunzio Schena, figura di spicco della cultura locale e editore appassionato.

Nato nel 1925, Nunzio Schena ha dedicato la sua vita alla promozione della cultura e della storia di Fasano, lasciando un’eredità indelebile nella comunità. Per onorare la sua memoria e il suo contributo, il Comune di Fasano ha organizzato un ricco calendario di eventi che si svolgeranno tra maggio e settembre 2025.

«In un’epoca di rapidi cambiamenti e di crescente digitalizzazione, la figura di Nunzio Schena rappresenta un ponte prezioso tra il passato e il futuro. La sua storia ci ricorda l’importanza dei valori umani, della passione per la cultura e dell’impegno per il bene comune – dice il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria –. Far conoscere la vita e l’opera di Nunzio Schena ai giovani significa offrire loro un modello di ispirazione, un esempio di come la dedizione e la visione possano lasciare un segno indelebile nella società. La sua figura può stimolare nei giovani l’amore per la lettura, la curiosità verso la storia e la consapevolezza dell’importanza di preservare le proprie radici culturali».

Presenti alla presentazione anche Roberto Schena, figlio di Nunzio, e l’attore Christian Di Domenico che interpreta Schena nella rappresentazione teatrale “Il ragazzo che amava i libri” che andrà in scena al Teatro Kennedy il prossimo 31 maggio.

Questo il variegato programma degli eventi:

31 Maggio 2025, ore 20:30, Teatro Kennedy:

◦ “Il ragazzo che amava i libri”: Spettacolo teatrale di Christian Di Domenico.

◦ Anteprima della mostra fotografica nel foyer del teatro.

1-30 Giugno 2025, I Portici Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”:

◦ “Libri e Foto in mostra”: Esposizione della produzione editoriale di Nunzio Schena e Mostra Fotografica 100NS.

◦ Orari di apertura della struttura.

11 Giugno 2025, ore 18:00, I Portici Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”:

◦ “L’editore della nostra terra”: Evento a cura di Lions Club Fasano e Rotary Club Fasano.

18 Settembre 2025, ore 19:00, Sala Società Operaia di Mutuo Soccorso di Fasano:

◦ “Il Presidente Tipografo”: Evento a cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Fasano.

Gli eventi offriranno al pubblico l’opportunità di conoscere più da vicino la figura di Nunzio Schena, la sua passione per i libri e il suo impegno per la cultura locale. Attraverso spettacoli teatrali, mostre fotografiche ed esposizioni di libri, la comunità di Fasano potrà celebrare e ricordare un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della città.

Il Comune di Fasano invita tutti i cittadini a partecipare a questi eventi speciali per onorare la memoria di Nunzio Schena e celebrare il suo contributo alla cultura locale.

Ufficio Stampa

Città di Fasano