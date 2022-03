La Croce Rossa Italiana di Fasano, continua il proprio impegno nell’assistenza dei più fragili. Per questo, lancia la campagna di acquisto delle Uova Solidali affinché la generosità non si fermi e la CRI possa confermarsi parte integrante dell’Italia che aiuta.

L’acquisto delle Uova Solidali da un lato permette di gustare un buon dolce nelle giornate festive, donando gioia in questo particolare momento storico, e dall’altro rappresenta un modo concreto per dare il proprio contributo alla grande rete dei Volontari di Croce Rossa, la più grande organizzazione umanitaria internazionale, impegnati quotidianamente nel fronteggiare i bisogni della comunità. Il ricavato della vendita sarà destinato alle attività umanitarie in favore dei bambini e delle persone che stanno vivendo questo periodo con molte difficoltà.

Prenotate il vostro #uovosolidale2022 inviando un messaggio WhatsApp allo 0804414677 (https://wa.me/390804414677). Successivamente verrete ricontattati per concordare il ritiro o eventualmente la consegna a domicilio.

Entra a far parte dell’Italia che Aiuta!