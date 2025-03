Ondatel Virtus Matera – Dinamo Basket Brindisi 91-68 (21-19, 45-29, 71-51, 91-68)

Virtus Matera: Belgrano, Digno, Zanetti 19, Izzo 6, Ronca 12, Cioppa 11, Drzajic, Airaghi 6,

Bagdonavicius 14, Divac 2, Rubinetti 10, De Mola 11 – All. Miriello

Dinamo Brindisi: Greco 10, Epifani 9, Datuowei 2, Stonkus 20, Calò 5, Taurisano, Di Ianni 6, Kovachev 6, Delvecchio, Beltadze 10 – All. Cristofaro

Arbitri: Pezzella di Arzano (Na) – Del Gaudio di Massa di Somma (Na)

Non arriva ancora la prima vittoria nei Play-In Gold per la Dinamo Brindisi, che esce sconfitta dal PalaSassi contro la Ondatel Virtus Matera con il punteggio di 91-68. Un’altra serata complicata per la squadra brindisina, soprattutto in fase offensiva, con una prima metà di gara da soli 29 punti segnati. Dopo un primo quarto equilibrato, i padroni di casa hanno preso il largo, sfruttando la maggiore fisicità e precisione al tiro, conducendo il match fino alla sirena finale. Il miglior realizzatore per la Dinamo è Stonkus con 20 punti, seguito da Greco e Beltadze, entrambi in doppia cifra con 10 punti a testa.

Coach Cristofaro schiera nel quintetto di partenza Epifani, Stonkus, Calò, Di Ianni e l’ultimo arrivato Kovachev. L’avvio di gara è positivo per la Dinamo, che trova soluzioni efficaci nel pitturato e riesce a conquistare il primo e unico vantaggio della partita. Il primo quarto si gioca sui binari dell’equilibrio e si chiude con Matera avanti di soli due punti 21-19. Nel secondo periodo, i padroni di casa alzano il ritmo e sfruttando la loro fisicità costringono la Dinamo a conclusioni forzate. Con un break che si amplia progressivamente, Matera si porta prima sul 29-22 e poi sul primo vantaggio in doppia cifra, 38-27 al 17’. La Dinamo fatica a reagire e va al riposo lungo sotto di 16 punti 45-29, trovandosi costretta a inseguire un avversario sempre più in controllo della gara.

La ripresa si apre col canestro di Epifani e la Dinamo prova a dare una scossa con un mini-parziale di 4-0, ma la Virtus Matera continua a trovare il canestro con grande precisione, soprattutto dalla distanza, ampliando il divario fino al 71-51 di fine terzo quarto. La Dinamo cerca di restare agganciata al match con qualche iniziativa individuale, ma la fluidità offensiva resta un problema. Nell’ultimo periodo, il copione non cambia: Matera tocca il massimo vantaggio sul 78-51 e controlla senza difficoltà fino al definitivo 91-68.

La Dinamo Brindisi tornerà in campo domenica 9 marzo per affrontare, ancora in trasferta, il Basket School Messina, in una sfida cruciale per provare a invertire la rotta e sbloccare la classifica. Palla a due fissata per le 18:00.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi