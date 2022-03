La Diocesi di Oria, dopo un’interruzione di due anni dovuta all’emergenza sanitaria, torna a vivere la Festa diocesana dei Fidanzati, prevista per domenica 20 marzo 2022, alle ore 18.30.

Il vescovo Vincenzo accoglierà i prossimi Sposi nella Basilica Cattedrale dell’Assunta di Oria, appena restaurata, madre di tutte le chiese della Diocesi.

All’incontro di preghiera, organizzato e curato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale familiare, potranno partecipare non solo le coppie di nubendi ma anche le giovani coppie di sposi che non hanno potuto vivere la gioia di questo momento di condivisione e preghiera nei due anni precedenti.

Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Diocesi di Oria