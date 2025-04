I fumi di saldatura sono stati classificati nel 2018 come cancerogeni per l’uomo dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans; Vol 118): numerosi sono infatti gli studi che hanno provato un significativo eccesso di rischio tra esposizione ai fumi di saldatura e cancro ai polmoni.

Al fine di sensibilizzare lavoratori, datori di lavoro, consulenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro, associazioni datoriali e sindacali sulla corretta gestione di tale rischio, lo Spesal della ASL Brindisi è stato individuato dalla Regione Puglia quale unità operativa capofila per la conduzione di un intervento mirato che, seguendo il paradigma del Piano Mirato di Prevenzione, porti in primis ad una sensibilizzazione di tutti i portatori di interesse sul tema.

Nel corso dell’incontro dell’8 aprile, che rappresenta l’avvio della fase di assistenza alle imprese, saranno illustrate tutte le fasi del piano mirato.