Continua il processo di riorganizzazione della Lega a Fasano in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Dopo gli ultimi incontri presso la segreteria provinciale, è stata definita la nuova segreteria cittadina e il relativo direttivo.

Un sentito ringraziamento va al dott. Sergio Pagliara per il lavoro svolto come segretario cittadino. Pagliara entrerà ora a far parte della segreteria regionale, mentre il dott. Vito Loparco viene confermato nella segreteria provinciale.

Il segretario provinciale, sen. Vittorio Zizza, ha nominato come nuovo segretario cittadino di Fasano Fabrizio Ferrara, imprenditore fasanese e già candidato alle ultime elezioni comunali con la Lega. Giuseppe Pertosa assume invece il ruolo di vice segretario.

Il nuovo direttivo cittadino sarà composto da:

• Vito Franco Cofano

• Bartolo Narciso

• Francesco Narciso

• Barbara Cofano

• Rosa Greco

• Nicola Cofano

• Antonio Bruno

• Orazio Ancona

• Vito Subilio

• Giacomo Ferrara

• Annalisa Cofano

• Antonio Mola

Contestualmente, viene riaperto il tesseramento. Per informazioni e nuove adesioni è possibile contattare i numeri:

📞 3389935474 – 3383446856

Nelle prossime settimane si terrà una conferenza stampa di presentazione, alla presenza del segretario regionale, sen. Roberto Marti.

Fasano, 16 febbraio 2025

Il segretario provinciale

Sen. Vittorio Zizza