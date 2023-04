La “New Power srl”, società che ha in concessione la gestione il bar all’interno dell’ospedale Perrino, ancora una volta ha desiderato donare un sorriso ai bambini del reparto dell’UOS di Microcitemia “Antonella Quarta” regalando loro un grandissimo uovo di pasqua pieno di sorprese!

Il Reparto è intitolato alla dottoressa, scomparsa all’età di 55 anni, che ha curato i piccoli e grandi pazienti talassemici e che si è distinta per la sua abnegazione, dolcezza e amore verso i propri pazienti.

Quello della “New Power” vuole essere non solo un semplice gesto di solidarietà e vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie ma soprattutto rappresenta l’occasione per sensibilizzare ed insieme ribadire l’importanza e la necessità di donare il sangue e il midollo osseo.

I pazienti talassemici sono sottoposti ad una terapia trasfusionale di globuli rossi, a intervalli di 2-3 settimane o più; ogni seduta in ospedale può durare sino a 5 ore.

Le trasfusioni di sangue , dunque, rappresentano per loro e per altri una terapia salvavita così come il trapianto di midollo che rappresenta un’altra opzione terapeutica potenzialmente curativa che può essere valutata in presenza di un donatore compatibile.

L’apertura dell’uovo di pasqua presso il reparto di dell’UOS Centro di Microcitemia “Antonella Quarta” è stato possibile anche grazie ai Sanitari della Struttura, il dottor Domenico Pastore e la Dottoressa Maria Pia Solfrizzi nonché alla collaborazione dell’ Associazione Thalassemici Brindisi, con la Presidente Luana De Gioia, Daniela Marasco e Damiano Lococciolo. Il loro è un impegno quotidiano svolto ad alleviare i dispiaceri, dare aiuto pratico e sostenere la ricerca. Vi invitiamo a visitare la loro pagina facebook per meglio comprendere: “associazione Thalassemici Brindisi”.

Quest’anno è stata chiesta altresì la collaborazione del gruppo Scout Agesci Brindisi 2 , Clan Filea: i Rover e le Scolte, ragazzi tra i 16 e 21 anni, in ordine da sinistra verso destra, Giulio, Matteo, Antonio, Ludovica, Chiara, Daisy, Noemi, Alessandra, Mario, (le capo Scout) Annarita e Serena, Paolo, hanno arricchito con la loro gioia e con sentimento questa fantastica esperienza, animando con balli e canzoni, divertendosi con i piccoli invitati.

E’ stato magico, giocare con i bambini, scorgere la serenità negli occhi dei genitori, essere riusciti a rendere protagonisti i giovani in un atto consapevole e responsabile di amore e generosità.

Attraverso questa iniziativa la “New Paower” ha voluto mandare un messaggio chiaro e forte: ognuno di noi può sempre fare qualcosa per il bene degli altri e questo lo renderà migliore e più felice. Buona Pasqua