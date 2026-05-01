LECCE. Lunedì 27 aprile la società gialloblù della Olio Pantaleo Volley Fasano è stata premiata presso l’Università del Salento – Centro Congressi del complesso Ecotekne, a Lecce. La cerimonia di premiazione delle Eccellenze Sportive 2025 organizzata dalla Regione Puglia, dedicata ai protagonisti dello sport pugliese. Sugli scudi diverse realtà del territorio brindisino, con riconoscimenti che premiano il lavoro delle società e i risultati ottenuti dagli atleti nel corso dell’anno 2025. A ritirare il premio ci ha pensato il ds Micaela Cofano dove si attesta la grande vittoria ottenuta a suon di record nel campionato di serie B1 e per tutti gli sforzi organizzativi che in quella stessa stagione portarono a Fasano la F4 di Coppa Italia di Serie B. Una kermesse che convogliò nel nuovo palazzetto di Vigna Marina migliaia di partecipanti provenienti da tutta la penisola.

“Siamo felicissimi per questo riconoscimento ottenuto dalla Regione Puglia in merito ai risultati ottenuti dalla nostra società. Un sforzo organizzativo ottenuto grazie agli sforzi del nostro tittle sponsor Oleifici Nicola Pantaleo S.P.A che da tempo sostiene le nostre iniziative che siamo certi non mancheranno di portare ancora più in alto il nome dello sport della nostra amata Puglia”.

Ufficio Stampa Olio Pantaleo volley Fasano