Nessun problema per la Pantaleo Fasano che batte l’ICS Santa Lucia Roma con risultato pieno allungando a + 10 in classifica generale sul Marsala. Una vittoria mai in discussione durante un match che ha registrato l’esordio dal primo minuto della giovanissima palleggiatrice Francesca Di Coste .Prestazione di ottimo livello quella messa in campo dalla più giovane gialloblu a disposizione di coach Paolo Totero. “Sono molto contenta della fiducia accordatami dal coach – afferma Francesca Di Coste – e sono felice per la gara disputata. Un pizzico di emozione ha pervaso questo mio esordio dal momento che ho saputo di dover sostituire dall’inizio Sofia. Oggi abbiamo meritato di vincere contro il Santa Lucia dimostrando di essere una grande squadra. Un grande gruppo che questa sera mi ha supportato tantissimo nella mia prestazione e di questo devo ringraziare tutti”.

Il match scivola subito sui binari della tranquillità per le gialloblù che nonostante un iniziale equilibrio nel primo set hanno saputo subito mettere i giusti paletti contro un Santa Lucia che ha tentato di opporre una strenua resistenza. Ma la forza delle padrone di casa ha spento qualsiasi velleità delle romane che dopo un secondo set perso senza appelli nel terzo e ultimo segmento hanno cercato di riequilibrare la gara ma si son dovute arrendere alla bravura delle fasanesi.

“Oggi abbiam disputato una buona gara –afferma coach Paolo Totero – e complimenti a Francesca Di Coste che oggi è entrata in campo dall’inizio disputando un ottima partita e dimostrando tutto il suo talento. Venivamo da una bella gara e riconfermarsi era la nostra priorità. Ora ci prepariamo per la prossima sfida lontano da gara per cercare di dare sempre il massimo”.

Pantaleo Podio Volley Fasano – ICS Volley Santa Lucia Roma 3-0

(25-21, 25-17, 25-22)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Meari0ni 4, Albano 4, Negro, De Dominicis, Di Coste 5, Campana 13, Vinciguerra, Botarelli 10, Martilotti 12, Soleti, Vittorio. All. Totero.

ICS Volley Santa Lucia Roma: Cavalieri, De Arcangelis 7, Grossi 5, Palermo 15, Bressan, Culiani 3, Sturabotti 3, Mastrocinque, Cherubini 2, Ungaro, Taglione 2, Liuzzo 2, Morone 1. All. Tortorici.

Arbitri: Fabrizio Peragine e Massimiliano Magrone

Classifica: Pantaleo Podio Volley Fasano pt. 48, Marsala Volley 38, Epas Agocap Pvt Modica 36, Nimis Cons. Uv. Pomezia 35, Volleyro Casal dei Pazzi Roma 35, Star Volley Bisceglie 34, Co.Ge. Vesuvio Oplonti 31, Zero5 Castellana Grotte 292ws, Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 25, Lu.Vo Barattoli Arzano 24, Ics Volley Lucia Roma 21, Pallavolo Crotone 16, Sirdeco Volley Pescara 0

Giada Amatori