La Pantaleo Podio Fasano cade in quel di Messina contro la Iannino Volley Santa Teresa. Una sconfitta senza appelli per le ragazze di coach Paolo Totero sorprese dalla determinazione delle avversarie decisamente più in palla e con tanta voglia di cercare punti salvezza molto importanti. Gara in salita per le fasanesi che sin dalle prime battute cedono il passo alle siciliane che senza grossi problemi chiudono a loro vantaggio il primo set. Nella ripresa la reazione delle fasanesi tarda ad arrivare. Dopo la buona partenza delle locali infatti Valentina Martilotti e compagne tornano in gara con una reazione degna da prima della classe trovando il 18 pari che riapre completamente la gara. La Iannino di coach Giampietro Vigano torna in difesa cercando di contenere la reazione delle ospiti sino al 20 pari, salvo poi approfittare di qualche errore di troppo delle fasanesi che di fatto regala il 2-0 alle messinesi. Terzo set completamente a favore delle ragazze del Santa Teresa che subito scavano un solco importante nei confronti di una Pantaleo apparsa nuovamente in difficoltà e incapace di reagire agli attacchi precisi delle avversarie. La gara si chiude con un secco 3-0 per le siciliane che meritano la vittoria finale e conquistano 3 importantissimi per la salvezza matematica di questa stagione. Una Pantaleo Fasano che alla vigilia della gara deve rinunciare all’opposto Irene Botarelli ferma ai box precauzionalmente.

“Abbiamo avuto un calo di attenzione – afferma il ds Micaela Cofano – che ci è costata la sconfitta. L’avversario è stato cinico e bravo ad ottenere questa vittoria che vale oro per la loro salvezza. In campo c’erano due squadre con due motivazioni differenti. Noi dobbiamo ritrovare velocemente la retta via. La nostra motivazione principale deve essere quella che siamo la prima in classifica del girone D, siamo la squadra che deve giocare la Coppa Italia e che deve giocare i play-off per il salto di categoria.

Non abbiamo vinto nulla, abbiamo solo un vantaggio che potrebbe essere vanificato. Le nostre ragazze hanno lavorato duramente e hanno fatto tanti sacrifici per occupare quel posto in classifica.

Si ritorna in palestra a lavorare per cercare di esprimere al meglio il nostro potenziale in maniera corale”.

Iannino Volley Santa Teresa Me-Pantaleo Podio Volley Fasano 3-0

(25-16, 25-21, 25-19)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 3, Mearini 7, Albano, Negro 3, De Dominicis, Di Coste, Campana 3, Vinciguerra 5, Botarelli, Martilotti 11, Soleti 3, Vittorio. All. Totero.

Iannino Volley Santa Teresa Volley Messina: Agbortabi 5, Iacona 4, Anello 3, Tornesello, Salvestrini 16, Giudice, Picchi, Spitaleri, Marsengo 10, Bonfitto, Santoro, Bertiglia 16. All. Vigano.

Arbitri: Gabriella Notaro e Stefano Adornato.

Classifica: Pantaleo Podio Volley Fasano pt. 48, Star Volley Bisceglie 40, Epas Agocap Pvt Modica 39, Marsala Volley 38, Nimis Cons. Uv. Pomezia 35, Volleyro Casal dei Pazzi Roma 35, Co.Ge.Vesuvio Oplonti 34, Lu.Vo Barattoli Arzano 30, Zero5 Castellana Grotte 29, Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 28, Ics Volley Lucia Roma 21, Pallavolo Crotone 16, Sirdeco Volley Pescara 0

Giada Amatori