September 27, 2025
Set 27, 2025    Posted by    Interventi 0

Lo scorso 24 settembre il Comune di Brindisi ha pubblicato l’ennesimo avviso per l’alienazione della piscina comunale di via Ligabue, al rione Sant’Elia. L’atto è a firma del dirigente del settore contratti e appalti, Nicola Zizzi. Il prezzo a base d’asta è pari a 439.200 euro: il 20 percento in meno rispetto alla somma (549mila euro) fissata tramite il bando pubblicato lo scorso agosto, che a sua volta era inferiore del 10 percento rispetto al prezzo (610mila euro) posto a base d’asta a ottobre 2024.

 

Mi chiamo Valentina, sono mamma di due ragazzi che amano lo sport, educatrice e cittadina di Brindisi, residente nel quartiere Sant’Elia. Scrivo questa lettera con profonda amarezza e con la speranza che la mia voce rappresenti quella di tante altre famiglie, sportivi e cittadini che credono ancora nel valore dei beni pubblici e della partecipazione collettiva.

 

Da anni assistiamo impotenti al degrado della piscina comunale di Sant’Elia, un impianto che potrebbe essere un punto di riferimento straordinario per i nostri figli, per le scuole, per le persone con disabilità, per le società sportive e per tutta la città. Invece, quello che vediamo oggi è un luogo vandalizzato, abbandonato e dimenticato, simbolo di una politica che troppo spesso sceglie di rinunciare invece di costruire.

 

A rendere tutto ancora più grave è la decisione del Comune di Brindisi di continuare a tentare di vendere questa struttura. Dopo una prima gara andata deserta, con una base d’asta superiore ai 600.000 euro, si è scesi a 549.000 euro. Anche quella volta nessuno si è fatto avanti.
Ora, un nuovo bando è stato pubblicato: la piscina viene messa in vendita a 439.200 euro, ben 110.000 euro in meno rispetto alla precedente base d’asta.

 

Mi chiedo: è davvero questa la soluzione? Svendere un bene pubblico che appartiene a tutti noi, solo perché finora non si è stati capaci di pensare a un progetto diverso?

 

Come madre, so quanto lo sport possa cambiare la vita di un ragazzo. Come educatrice, so quanto sia fondamentale offrire spazi sani e inclusivi in cui crescere. E come cittadina di Sant’Elia, so quanto il nostro quartiere abbia bisogno di opportunità, non di ulteriori privazioni.

 

Per questo, chiedo con forza che l’amministrazione sospenda l’alienazione della piscina comunale e apra invece un vero percorso di partecipazione, coinvolgendo famiglie, scuole, associazioni e società sportive per immaginare insieme una riqualificazione pubblica. Esistono fondi regionali, nazionali ed europei che possono essere intercettati: quello che serve è la volontà politica di non voltare le spalle ai cittadini.

 

La piscina di Sant’Elia non è un relitto da mettere all’asta. È un’opportunità. È un diritto. È un simbolo di ciò che possiamo essere come comunità. E io, come madre, educatrice e cittadina, non smetterò di chiedere che venga riqualificata e restituita alla città, invece di essere cancellata con un bando.

 

 

Valentina Antonino

Related Posts

Formatori in Rete, al Parco Culturale di Fasano la prima giornata del percorso dell’Area Trainer del Gruppo FORTIS

Tragico incidente sulla provinciale 26: due uomini perdono la vita

Torna Supporters Magazine

Entra nella fase operativa la telechirurgia nell’ospedale Perrino di Brindisi

Lunedì prossimo alle 18 a Conversano la Festa del basket pugliese

AppiaDay2025: Convegno di studi e ricerca “La via Appia lungo la Storia” e Rievocazione “Brundisium ai tempi dell’Appia Antica”

No Comments

Leave a Comment