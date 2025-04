Il 7 aprile, la Regione Puglia ha formalizzato il suo impegno nella lotta contro l’abbandono illegale dei rifiuti, annunciando l’istituzione di un Fondo di 2 milioni di euro destinato a supportare i comuni pugliesi nelle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti sversati illecitamente. Questa iniziativa è particolarmente significativa per le campagne e le aree agricole, spesso danneggiate da tali comportamenti irresponsabili.

La decisione è stata presa durante una riunione della Commissione Ambiente, mettendo in evidenza la necessità di tutelare il nostro territorio agricolo e supportare gli agricoltori che quotidianamente subiscono i danni di questo fenomeno.

Per il Comune di Brindisi, questa rappresenta un’opportunità imperdibile per migliorare la gestione dei rifiuti e tutelare l’ambiente locale. Pertanto, ho già sollecitato gli uffici competenti affinché si attivino prontamente per aderire al protocollo regionale. È essenziale che Brindisi partecipi attivamente a questa iniziativa per beneficiare dei finanziamenti disponibili e per implementare soluzioni efficaci volte alla salvaguardia del nostro territorio.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente

Comune di Brindisi