TEZENIS VERONA-VALTUR BRINDISI: 82-63 (18-13, 40-29, 62-49, 82-63)

TEZENIS VERONA: Copeland 21 (3/4, 4/7, 4 r.), Penna 10 (2/3, 2/2, 4 r.), Faggian 2 (1/1, 0/2, 3 r.), Palumbo 11 (4/6, 4 r.), Udom 9 (4/7, 2 r.), Cannon 8 (2/4, 8 r.), Bartoli 5 (1/2, 1/3, 1 r.), Airhienbuwa (0/1), Esposito 16 (5/10, 4 r.), Gazzotti. Coach: Ramagli.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 14 (2/4, 3/4, 3 r.), Brown 3 (0/1, 1/8), Arletti 2 (1/4, 0/2, 2 r.), Del Cadia 11 (4/4, 11 r.), Fantoma 4 (2/2, 0/1, 3 r.), Radonjic 4 (2/2, 0/1, 1 r.), Calzavara 8 (2/6, 0/4, 1 r.), Ogden 17 (5/11, 0/2, 4 r.), Buttiglione (0/1 da tre), Guadalupi ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Gagliardi – Giovannetti – Tirozzi.

NOTE – Tiri liberi: Verona 17/24, Brindisi 15/18. Perc. tiro: Verona 29/53 (7/15 da tre, ro 8, rd 23), Brindisi 22/56 (4/22 da tre, ro 13, rd 17).

La striscia positiva della Valtur Brindisi si ferma a quota sei vittorie consecutive, interrotta dalla sconfitta esterna sul campo di Verona nell’incontro valevole per la trentesima giornata di Serie A2. Un kappaò che matura tra le difficoltà offensivo di un primo tempo da soli 29 punti realizzati nei primi 20 minuti di gioco, marchio di fabbrica difensivo della squadra di coach Ramagli che toglie ritmo e fluidità ai tiratori brindisini. MVP di serata Zach Copeland, top scorer dell’incontro con 21 punti con 3/4 da due e 4/7 da tre. In doppia cifra Ogden, Laquintana e Del Cadia per la Valtur.

Quintetto biancoazzurro iniziale formato da Calzavara-Brown-Arletti-Ogden-Del Cadia viste le note assenze di De Vico e Vildera. Buon approccio difensivo della Valtur che costringe Verona a realizzare un solo canestro nei primi tre minuti e mezzo di gioco. Copeland sblocca i suoi con due triple consecutive e i padroni di casa piazzano il primo break dell’incontro sfruttando anche il fallo tecnico per proteste chiamato a coach Piero Bucchi dopo appena sei minuti sul cronometro (13-7). Il prolungato black out offensivo dei biancoazzurri viene interrotto dal canestro allo scadere del primo quarto ad opera di Fantoma che fissa il parziale sul 18-13. Brindisi sfrutta il momento propizio e piazza un break di 9-0 a proprio favore rimettendo la testa avanti nel match (18-20). La partita diventa un corpo a corpo intenso per il bonus falli di squadra raggiunto con ampio anticipo da entrambe le contendenti: a trarne beneficio è la Tezenis che capitalizza dalla lunetta e al tiro dalla lunga distanza per un maxi break di 22-9 (40-29 al 20’).

Al rientro in campo Verona continua a trovare con estrema precisione canestri in penetrazione al ferro (48-33 al 24’).

Laquintana si dimostra in serata di grazia infilando due triple di fila ma gli scaligeri tengono a distanza gli avversari rispondendo colpo su colpo in attacco trascinata dall’ispiratissimo Copeland (62-49 a fine terzo quarto).

La squadra di coach Bucchi tenta il tutto per tutto compiendo lo sforzo finale per tentare di rientrare sotto la doppia cifra di svantaggio e mettere qualche granello di sabbia nei meccanismi della Tezenis (64-55 al 33’).

Verona affila le armi dopo il timeout chiamato da coach Ramagli manda definitivamente i titoli di coda al match tra rimbalzi offensivi e contropiedi a campo aperto che spengono le speranze di rimonta ospite dilagando nel punteggio nei minuti finali dell’incontro fino al massimo vantaggio di +23 (82-59 al 38’).

Prossimo turno di campionato domenica 2 marzo al PalaPentassuglia vs Cento. Palla a due alle ore 17:30, biglietti disponibili a partire da €10 al New Basket Store, su Vivaticket e al botteghino del palasport il giorno della partita.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi