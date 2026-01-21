Dopo le numerose attività di divulgazione astronomica realizzate nel corso dell’ultimo anno sul territorio brindisino, la Nuova Associazione Studi Astronomici torna a incontrare la cittadinanza con un Open Day in programma domenica 25 gennaio 2026, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Casa di Quartiere “San Bao” in Piazza delle Orchidee 21, nel quartiere La Rosa.

L’incontro è rivolto a bambini, ragazzi e adulti e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino l’associazione astronomica di Brindisi, le sue finalità e per aprire un confronto sulle iniziative previste per il 2026. Durante l’evento verranno presentate le attività didattiche, osservative e divulgative, con particolare attenzione ai laboratori per i più giovani e ai percorsi di avvicinamento all’astronomia per il pubblico di tutte le età.

L’open day si propone come un momento di condivisione e dialogo, pensato per avvicinare la comunità alla scienza e alla conoscenza del cielo.



Nuova Associazione Studi Astronomici