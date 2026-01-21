Un incendio si è sviluppato nelle prime ore di ogggi in un piccolo locale condominiale situato al piano terra di un edificio in via G. Galilei, nella zona 167.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi, distaccamento di Francavilla Fontana, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, alla successiva bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

L’intervento ha evitato la propagazione del rogo agli altri ambienti dello stabile. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Non si registrano feriti.