In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, l’Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con l’Associazione Genitori Persone con Autismo, la Cooperativa solidale Eridano, l’Associazione Il bene che ti voglio, la pasticceria terapeutica Virgola e il Centro studi musicali Capricci sonori, organizza per la serata di martedì 1° aprile una iniziativa dal titolo “L’autismo raccontato dal cuore: storie di ragazzi straordinari”.

L’evento si terrà nella centralissima chiesa di San Giovanni, alle ore 18.

Dopo i saluti introduttivi dell’assessore Alessandra Pennella, sarà la dottoressa Mariagrazia Mingolla, consigliera comunale e psicologo-psicoterapeuta cognitivo comportamentale, a parlare dell’argomento. Poi, la parola passerà proprio a loro, a questi ragazzi straordinari, che saranno i protagonisti dell’evento. A chiudere, il sindaco della città, Silvana Errico.