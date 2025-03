“La Puglia, capitale mondiale del desiderio di viaggiare”. Con questo spirito si è conclusa la study visit del progetto Interreg “GUSTI” (Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy), un’iniziativa ambiziosa che unisce la Regione Puglia, Puglia Culture e il Comune di Fasano, con il supporto di Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico dell’Università degli Studi di Bari A. Moro, e il finanziamento del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. L’obiettivo è valorizzare le “Terre di Fasano”, creando un ponte tra turismo sostenibile ed enogastronomia in un territorio che racconta storia, tradizioni e bellezze naturali, tra ulivi millenari e masserie storiche.

Dal 26 febbraio al 1° marzo 2024, partner istituzionali, operatori del turismo e dell’agroalimentare, e tour operator internazionali hanno vissuto un’esperienza immersiva alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e culturali di Fasano. Il progetto, fortemente voluto e promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Fasano, ha puntato a rafforzare il posizionamento delle Terre di Fasano come destinazione d’eccellenza nel panorama turistico internazionale.

Il tour ha toccato luoghi simbolo del territorio, a partire dal Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”, esplorato con auto elettriche in un itinerario che ha condotto gli ospiti dalla “Casa del Mare” fino all’impianto di acquacoltura di Fiume Morelli, agli olivi monumentali della Piana degli Oliveti Millenari di Puglia, alle lame, ai seminativi e al suggestivo Dolmen di Montalbano. Un’immersione tra natura e cultura proseguita con la visita al Museo Nazionale e al Parco Archeologico di Egnazia, che ha svelato l’area archeologica più estesa della regione, la nuova sezione museale dedicata al mare e la misteriosa tomba delle melegrane, capace di affascinare tutti i presenti. Il percorso ha incluso anche il Centro Storico di Fasano, tra gli stretti vicoli dell’U’mbracchie, le antiche chiese, la rinnovata Piazza Mercato Vecchio, il Museo della Casa alla Fasanese, Palazzo Pezzolla e la nuova Biblioteca di Comunità, con un focus sui nuovi progetti di sviluppo legati alla gastronomia locale portati avanti dai giovani imprenditori fasanesi.

L’esperienza ha intrecciato storia e natura con il gusto autentico del territorio, grazie a visite e laboratori gastronomici in alcune delle masserie che tanto valorizzano l’offerta turistica della destinazione. A Masseria Eccellenza gli ospiti hanno assistito alla produzione artigianale delle mozzarelle, a Masseria Pezze d’Aglio hanno approfondito la cultura dell’olio EVO nel museo didattico allestito nell’antico ipogeo, mentre a Masseria Marzalossa hanno preparato le orecchiette, uno dei simboli del territorio pugliese. A Masseria Torre Coccaro il vino è stato protagonista di una degustazione, mentre a Masseria Calderisi gli ospiti hanno messo le mani in pasta per scoprire i segreti dei panzerotti. La giornata si è conclusa con l’energia travolgente della tradizione folkloristica fasanese a Masseria San Lorenzo Resort, dove musica e danza hanno creato un momento di autentica convivialità.

La study visit ha incluso anche un focus sull’innovazione agroalimentare con la visita al Centro Ortofrutticolo Mediterraneo di Fasano e alle aziende Lapietra e Miss Freschezza, impegnate in progetti di ricerca e sviluppo d’avanguardia. L’intera esperienza ha rappresentato un’occasione unica per presentare le Terre di Fasano a un pubblico internazionale esigente, abituato all’eccellenza, ma che è rimasto affascinato dalla straordinaria versatilità di un territorio capace di offrire prodotti turistici, culturali e gastronomici di alto livello in ogni periodo dell’anno.

«Siamo estremamente orgogliosi del successo del tour GUSTI – sostiene il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria -, un’iniziativa che ha permesso di mostrare al mondo intero le straordinarie ricchezze delle Terre di Fasano. Questo progetto, frutto di una preziosa collaborazione tra la Regione Puglia, Puglia Culture e il Comune di Fasano, rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di valorizzazione del territorio, con un focus specifico sulla promozione del turismo sostenibile ed enogastronomico. L’entusiasmo e l’apprezzamento dimostrati dai partecipanti, durante questi giorni di visita, sono la conferma che Fasano e la Puglia hanno tutte le carte in regola per affermarsi come destinazioni turistiche di eccellenza a livello internazionale. La varietà e l’autenticità delle esperienze offerte, dalla scoperta del Parco delle Dune Costiere alle degustazioni di olio EVO nelle masserie storiche, fino all’immersione nella cultura e nella storia del nostro centro storico e del Parco Archeologico di Egnazia, hanno saputo conquistare i nostri ospiti, lasciando un’impronta indelebile nei loro cuori. Desidero sottolineare l’importanza del coinvolgimento delle aziende del territorio, dalle strutture di lusso agli agriturismi e masserie, dalle aziende agricole con progetti di eccellenza a livello nazionale e internazionale al Centro Ortofrutticolo Mediterraneo, dai servizi di fruizione sostenibile al Parco Dune Costiere. La loro partecipazione attiva ha reso possibile la creazione di un’offerta turistica integrata e di alta qualità. Il tour ‘GUSTI’ rappresenta solo l’inizio di un percorso ambizioso: il nostro obiettivo è proseguire con progetti di ricerca e presentare il modello turistico, gastronomico e culturale di Fasano come best practice nei progetti di sviluppo turistico a livello europeo. Vogliamo che le Terre di Fasano diventino un punto di riferimento per il turismo sostenibile, un modello da seguire per la valorizzazione delle eccellenze locali e la creazione di un’esperienza turistica autentica e responsabile.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, in particolare l’Assessorato al Turismo del Comune di Fasano per l’impegno profuso. Continueremo a lavorare con passione e determinazione per promuovere le Terre di Fasano e per offrire ai visitatori esperienze indimenticabili, all’insegna dell’autenticità, della bellezza e della sostenibilità».

«Promuovere le Terre di Fasano significa valorizzare un’offerta turistica integrata, capace di coniugare patrimonio culturale, architettonico e gastronomico in un’esperienza autentica e distintiva – spiega l’assessore al Turismo, Pierfrancesco Palmariggi –. Per quattro giorni abbiamo accolto partner istituzionali, stakeholder e tour operator internazionali, in un itinerario immersivo tra le eccellenze del territorio. Dalla scoperta del patrimonio storico e paesaggistico al contatto diretto con i produttori locali, abbiamo mostrato un turismo di qualità, capace di rendere Fasano una meta attrattiva tutto l’anno e capace di meravigliare chiunque per la bellezza e per la qualità del sistema di offera che caratterizza la destinazione».

«La Cross Border Study Visit del progetto Interreg Italy-Croatia rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per lo sviluppo di un turismo sostenibile, culturale ed enogastronomico, fondato sui valori della tradizione e dell’innovazione – dice Lino Manosperta, reponsabile progetti EU di Puglia Culture -. Questo progetto transfrontaliero è una straordinaria opportunità per rafforzare la cooperazione tra Italia e Croazia, due territori ricchi di storia, cultura e soprattutto eccellenze agroalimentari. Il focus sui processi produttivi delle nostre eccellenze enogastronomiche è un aspetto cruciale: visitare i luoghi di produzione, conoscere da vicino le tecniche tradizionali e le innovazioni introdotte nelle filiere produttive ci permette di valorizzare e promuovere prodotti unici, autentici e sostenibili. L’obiettivo è quello di creare esperienze turistiche che non solo attraggano visitatori, ma che li rendano partecipi di un viaggio sensoriale e culturale, dove il cibo diventa un racconto vivo del territorio.

La Study Visit ha consolidato un legame profondo tra produttori, comunità locali e turisti, in un’ottica di rispetto dell’ambiente e delle tradizioni».

«Con grande soddisfazione, si conclude la study visit del progetto GUSTI – dice Manuela Rosato, consigliere delegato per la Valorizzazione internazionale del Territorio –, un’iniziativa che ha messo in luce lo straordinario patrimonio delle Terre di Fasano, creando un significativo percorso di scambio culturale tra gli stakeholder nazionali e internazionali. La study visit, realizzata grazie al prezioso contributo di Puglia Culture, ha rivestito un ruolo cruciale nel valorizzare i prodotti tipici e le esperienze culinarie che caratterizzano la nostra terra, innescando nuove collaborazioni transfrontaliere con l’auspicio di rafforzare i legami tra le comunità e di portare benefici in termini di consolidamento della nostra immagine all’estero».

