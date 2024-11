«Una CIMA ROSSA per fermare la violenza sulle donne» è il titolo dell’evento-convegno che si terrà nella sala «Renato Fadda» della sezione brindisina della Lega Navale Italiana lunedì 25 novembre, con inizio alle ore 10.00: una «cima rossa» unisce le iniziative di sensibilizzazione promosse dalla LNI in tutta Italia in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

IL PROGRAMMA

Ore 10:00 presentazione e saluti: Salvatore Zarcone, presidente della LNI Brindisi

INTERVENTI

– Angela Silvia Paradiso, assistente sociale – Pedagogista Cooperativa Sociale «Il Faro» che tratterà il tema «La comunità educante a sostegno delle vittime di violenza»;

– Avv. Anna Cavaliere, Membro Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi che tratterà il tema «La voce di un Avvocato».