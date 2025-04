Spinta da milioni di follower e prodotta da Euphorica Eventi, la “Famiglia Imbarazzi” di Giuseppe Ninno vola dal web al grande schermo con il primo film d’animazione “La maledizione dello zoccolo”. Un’esplosione inarrestabile di comicità e sentimenti, quella del fenomeno “Mandrake”, che, nel frattempo, con oltre cento date a teatro e altre cento in arrivo, ha già totalizzato ottantasette sold out dello spettacolo “Imbarazziamoci”.

La Signora Maria, Papà, Giuseppe, Antonio, Nonna Ninetta e Zia Graziella… gli esilaranti personaggi creati dalla mente comica di Giuseppe Ninno, in arte “Mandrake”, da nord a sud conquistano le sale cinematografiche e i palcoscenici del Belpaese. Ma andiamo con ordine. In una combinazione esplosiva di umorismo, emozioni e situazioni surreali che riflettono, in fondo, la vita di ogni giorno, la Famiglia Imbarazzi ha tutte le carte in regola per far breccia nel cuore del grande pubblico.

Al cinema diventa il cartoon “La maledizione dello zoccolo”. La trama ruota attorno alla famiglia di Giuseppe, composta dalla madre sempre nervosa e controllante, il padre affettuoso e sedentario, e gli altri membri che arricchiscono il caos quotidiano. Giuseppe desidera più libertà, ma si trova a dover affrontare un compito di inglese decisivo. Frattanto sua mamma viene scelta per testare un super robot, Bamby. Durante un litigio, un fulmine colpisce uno zoccolo lanciato in aria e scambia i corpi dei due: la Signora Maria si ritrova così nei panni di Giuseppe, mentre lui deve affrontare le sfide della vita adulta. Riusciranno i nostri eroi a gestire gli imprevisti? La risposta si trova in un viaggio appassionante e pieno di colpi di scena.

La pellicola segna un importante passo per “Mandrake”, che trasforma il successo online della Famiglia Imbarazzi in un progetto dal respiro nazionalpopolare. Realizzato da un team di talentuosi animatori, sceneggiatori e artisti, è nato da una idea di Euphorica srl che lo ha prodotto e distribuito da indipendente insieme ad Aurora Eventi ed è stato guidato dallo stesso Ninno che gli ha dedicato un anno intero: «Oggi posso dire, in parte, di aver realizzato un sogno» ha dichiarato Giuseppe. «Un anno di duro lavoro, giorno dopo giorno. Scrivere e disegnare insieme a Michele Albanese. Cambiare, riscrivere, ridisegnare. Ringrazio Euphorica che ha dato vita a tutto questo, Aurora Eventi, Uci Film e The Space per aver creduto nel progetto, e Stefano Smeriglio per la collaborazione nella distribuzione. Spero vi piaccia e vi faccia ridere ed emozionare un terzo di quello che “La maledizione dello zoccolo” significa per me».

Una straordinaria opportunità per esplorare ulteriori forme di narrazione e intrattenimento che in teatro si declinano nello spettacolo “La Famiglia Imbarazzi in Imbarazziamoci”.

Sul palco, il talento versatile di “Mandrake”, unico protagonista che impersona tutti gli eccentrici personaggi della famiglia. Un’esperienza entusiasmante, per adulti e bambini, dove la platea viene coinvolta in scambi improvvisati e interazioni travolgenti, in cui è impossibile non ridere. Dopo aver superato i tre miliardi di visualizzazioni sui social, il successo di Giuseppe Ninno è incontenibile anche sulla scena. Ed è sold out!

Con un fittissimo calendario in continuo aggiornamento, queste le nuove date già confermate della tournée teatrale:

01 aprile 2025 ore 21.00, Padova (PD), Hall;

02 aprile 2025 ore 21.00, Conegliano (TV), Teatro Accademia;

03 aprile 2025 ore 20.30, Genova (GE), Teatro della Corte Ivo Chiesa;

05 aprile 2025 ore 21.15, Spoleto (PG), Teatro Nuovo Giancarlo Menotti;

08 aprile 2025 ore 21.00, Torino (TO), Teatro Alfieri – sold out;

10 aprile 2025 ore 21.00, Campobasso (CB), Teatro Savoia;

12 aprile 2025 ore 21.00, Bari (BA) – “Impartyzziamoci” – Teatro Team – sold out;

17 aprile 2025 ore 21.00, Ferrara (FE), Teatro Nuovo;

24 aprile 2025 ore 21.00, Marsala (TP), Teatro Impero;

25 aprile 2025 ore 21.00, Agrigento (AG), Palacongressi;

26 aprile 2025 ore 21.00, Ragusa (RG), Teatro Duemila;

27 aprile 2025 ore 18.30, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Teatro Placido Mandanici;

02 maggio 2025 ore 21.00, Piacenza (PC), Teatro Politeama;

03 maggio 2025 ore 21.00, Mestre (VE), Teatro Corso;

04 maggio 2025 ore 18.00, Varese (VA), Teatro di Varese;

07 maggio 2025 ore 21.00, Firenze (FI), Teatro Cartiere Carrara;

08 maggio 2025 ore 21.00, Roma (RM), Teatro Brancaccio – sold out;

10 maggio 2025 ore 21.00, Sassari (SS), Teatro Verdi;

11 maggio 2025 ore 18.30, Cagliari (CA), Teatro Massimo;

15 maggio 2025 ore 21.00, Sala Consilina (SA), Teatro comunale Mario Scarpetta;

18 maggio 2025 ore 18.30, Battipaglia (SA), Teatro sociale Aldo Giuffré;

22 maggio 2025 ore 21.00, Sanremo (IM), Teatro Ariston;

23 maggio 2025 ore 21.00, Potenza (PZ), Teatro Due Torri;

24 maggio 2025 ore 21.00, Grosseto (GR), Teatro Moderno;

31 maggio 2025 ore 21.00, Canosa (BT), Teatro Lembo;

04 giugno 2025 ore 21.00, Taranto (TA), Teatro Orfeo;

06 giugno 2025 ore 17.00, Ceglie Messapica (BR), Teatro comunale;

06 giugno 2025 ore 21.00, Ceglie Messapica (BR), Teatro comunale;

14 giugno 2025 ore 21.30, Margherita di Savoia (BT), Anfiteatro comunale Giuseppe Piazzolla;

17 luglio 2025 ore 21.00, Palermo (PA), Teatro di Verdura;

18 luglio 2025 ore 21.00, Partanna (TP), Teatro Lucio Dalla;

19 luglio 2025 ore 21.00, Enna (EN), Castello di Lombardia;

24 luglio 2025 ore 21.30, Arenzano (GE), Villa Figoli;

08 agosto 2025 ore 21.30, Ostuni (BR), Foro Boario;

09 agosto 2025 ore 21.30, Soleto (LE), Sport Village;

17 agosto 2025 ore 21.00, Gela (CL), Mura di Caposoprano;

21 agosto 2025 ore 21.15, Fano (PU), Arena BCC Fano;

07 settembre 2025 ore 21.00, Trani (BT), Piazzale Santa Maria Colonna;

10 ottobre 2025 ore 21.00, Bologna (BO), Teatro Duse;

15 novembre 2025 ore 21.00, Catania (CT), Teatro Metropolitan;

16 novembre 2025 ore 21.00, Palermo (PA), Teatro Golden;

23 novembre 2025 ore 21.00, Napoli (NA), Teatro PalaPartenope;

13 gennaio 2026 ore 21.00, Torino (TO), Teatro Alfieri.

Per l’acquisto dei biglietti, consultare i circuiti online di prevendite abituali Ticketone, Vivaticket, Ciaotickets.

Chi è Giuseppe “Mandrake” Ninno?

Medaglia di bronzo nella classifica HypeAuditor dei tiktoker italiani, è un comico e content creator salentino che vive a Brindisi. Il suo nome d’arte nasce nel 2010: «Ho vissuto a Roma per un anno, lavorando come broker di scommesse. A Roma si campa con i soprannomi, “Er Roscio”, “Er Moro”… ma io, non avendo capelli, il nome l’ho ricevuto in base al lavoro che facevo. E così sono diventato “Mandrake”, come il personaggio dello scommettitore interpretato da Gigi Proietti in “Febbre da cavallo”».

Il momento di svolta arriva nel 2017, quando comincia a fare video comici e sketch irriverenti su Facebook: inizialmente parodie della sindaca della sua città, poi personaggi che riprendono la figura del brindisino medio. Seguono le prime apparizioni televisive nelle emittenti più note del territorio. Ed esplode il fenomeno!

La maestria di Mandrake di “dipingere”, nella brevissima durata di un reel, dei veri e propri “ritratti di famiglia” è il motivo per cui i contenuti che posta conquistano un pubblico che va ben oltre i confini del suo territorio. Ben presto i successi online lo inducono ad intraprendere un tour teatrale. L’artista mette assieme duecento date in giro per la penisola e fa il pieno di consensi. Ma è solo il penultimo atto.

“Famiglia Imbarazzi – La maledizione dello zoccolo” rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua fulminante carriera, aprendo le porte dell’ancora più vasta platea che affolla le sale cinematografiche.

Canali social ufficiali di Giuseppe “Mandrake” Ninno:

TikTok: 2,8 milioni di follower

Instagram: 1 milione di follower

YouTube: 962.000 iscritti al canale

Facebook: 760.000 follower

Ufficio stampa e comunicazione Gino Morabito