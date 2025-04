A Sara Marinosci, Carlotta Talema e Anna Mele dell’Accademia Tersicore di Brindisi sono state assegnate le borse di studio CASA SANREMO CAMPUS L’OFFERTA FORMATIVA DELLA GRUPPO EVENTI ACADEMY.

Un’opportunità unica per la prima volta offerta agli artisti italiani e tra questi le giovani studentesse di Brindisi vanto e orgoglio della città.

Gruppo Eventi ha deciso di investire in formazione e sviluppo con la GRUPPO EVENTI ACADEMY. Da quest’anno è nata l’esigenza di trasformare il Palafiori di Sanremo, sede storica di CASA SANREMO, in CASA SANREMO CAMPUS. Una visione nuova e originale, di costruzione e preparazione, che trasmette e coniuga dedizione e passione, talento e studio.Dopo il grande successo di Casa Sanremo LiveBox e Casa Sanremo Performer, con l’esibizione di oltre 400 Artisti tra cantanti e strumentisti e oltre 1500 ballerini, i Direttori Artistici dei rispettivi Format CASA SANREMO LIVE BOX e CASA SANREMO PERFORMER dichiarano: “Il nostro desiderio è quello di far crescere sempre più Live Box e Performer, che ricordiamo non sono né Concorsi né Contest ma pure vetrine promozionali per Artisti e operatori professionisti dello Spettacolo. Siamo pronti a nuove sfide con Casa Sanremo Campus, con le Masterclass in Alta Formazione Art