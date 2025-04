L’Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Brindisi, ha scelto Francavilla Fontana per la quinta edizione della corsa per la legalità che si svolgerà il prossimo 25 maggio nell’ambito della XVII Corri Francavilla, la competizione podistica organizzata da Asd Team Francavilla in collaborazione con Urban Runner e Imperiali Atletica.

La manifestazione, realizzata in sinergia con il Comune di Francavilla Fontana, Ordine degli Avvocati di Brindisi, Camera Penale di Brindisi, AIGA, Camera Minorile, Associazione Astra e con il coinvolgimento degli istituti superiori cittadini, ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della legalità con un focus sul rispetto delle norme che garantiscono la sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Siamo orgogliosi – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – di accogliere nella nostra Città questo importante appuntamento che coniuga la pratica sportiva con la legalità. Il tema scelto in questa edizione è la sicurezza sui luoghi di lavoro, una vera emergenza che continua a mietere vittime innocenti e che solo pochi giorni fa ha toccato da vicino la nostra comunità.”

Il percorso di avvicinamento alla corsa della legalità passa dal confronto e dalla formazione sul tema coinvolgendo attivamente le nuove generazioni che saranno parte attiva dell’incontro intitolato “La prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro” in programma venerdì 11 aprile alle 10.30 a Castello Imperiali.

Al tavolo dei relatori – presieduto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi Giuseppe De Nozza, Presidente della Sottosezione di Brindisi dell’ANM, e dal Sindaco Antonello Denuzzo – si alterneranno rappresentanti istituzionali, professionisti ed esperti che dialogheranno con il pubblico presente.

All’evento interverrà una delegazione di studentesse e studenti degli istituti superiori di Francavilla Fontana. Nel corso della mattinata sarà presentato il logo ufficiale della corsa per la legalità realizzato da uno studente del Liceo Scientifico Francesco Ribezzo e scelto dal comitato organizzatore all’esito di un percorso partecipativo che ha coinvolto tutte le scuole cittadine.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.

Comune di Francavilla Fontana