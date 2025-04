Torna l’evento Rosati di Sera by NegroamaroWineFestival il 4, 5 e 6 luglio a Brindisi. L’evento è promosso dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Brindisi e DOC Squinzano, in collaborazione con la Regione Puglia, il Comune di Brindisi e le Associazioni di Categoria.

L’incontro di presentazione del programma si è svolto oggi durante il Vinitaly 2025 presso Veronafiere (Viale del Lavoro 8, Verona), nella Sala Convegni del Padiglione Puglia 11, domenica 6 aprile dalle 17:00 alle 18:00.

Sono intervenuti:

• Donato Pentassuglia, Assessore regionale all’Agricoltura;

• Giuliana Tedesco, Vicensindaca di Brindisi con delega al Turismo;

• Gabriele Antonino, Presidente del Consiglio comunale di Brindisi;

• Angelo Maci, Presidente del Consorzio di Tutela dei Vini DOC Brindisi e DOC Squinzano

La tipicità del territorio a supporto del turismo nell’estate brindisina

Il Consorzio di Tutela dei Vini DOC Brindisi e DOC Squinzano ha tra i suoi obiettivi principali la promozione e valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio brindisino e dell’intero Salento, con particolare attenzione ai vini a Denominazione di Origine Controllata.

Oggi, il Consorzio di Tutela DOC Brindisi e DOC Squinzano, che conta circa 200 aziende associate impegnate nella filiera produttiva, propone l’evento “Rosati di Sera” per l’estate brindisina 2025. Il rilancio della manifestazione avrebbe un duplice valore: promuovere il patrimonio vitivinicolo pugliese e arricchire l’offerta culturale e turistica della Città.

NegroamaroWineFestival presenta una nuova edizione di “Rosati di Sera”

Nel 2011, una prima edizione dell’evento “Rosati di Sera” fu accolta con grande entusiasmo dalla Città, inserita nel calendario dell’estate brindisina grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’iniziativa riscosse un notevole successo tra i turisti, contribuendo alla promozione del vino rosato.

L’Evento

La manifestazione si svolgerà il 4, 5 e 6 luglio 2025, presso il suggestivo lungomare di Brindisi.

Oltre alla degustazione dei vini, la proposta pervenuta prevede stand enogastronomici e un programma artistico-musicale di alto livello. L’atmosfera sarà resa ancora più scenografica da installazioni luminose a tema e due portali di ingresso (Levante e Ponente) che accoglieranno i visitatori abbracciando tutto il porto interno della Città.

Esperienze

L’evento sarà arricchito da diverse experience in grado di intrattenere diverse tipologie di pubblico durante tutte e tre le serate:

• Masterclass di associazioni specializzate di approfondimento sul rosato pugliese;

• Laboratori di pittura con il vino;

• Love Boat Tour, un aperitivo in barca che permetterà di vivere il porto di Brindisi con musica dal vivo;

• Laboratori al buio, un’esperienza per riconoscere il vino rosé anche da bendati;

• Cinema sotto le stelle, un film romantico evergreen con il leitmotiv vino.

Elementi distintivi

• Coinvolgimento delle scuole, decorazione degli stand con opere di street-art realizzate dagli studenti su pannelli esposti durante la manifestazione e poi donati alla Città.

• Passeggiata sotto le viti ne “Il Corridoio di Bacco”: area premium per gli espositori, arricchita da punti fotografici con luminarie, viti e cornici rosa.

• Photobooth: spazio dedicato per scatti gratuiti in grado di catturare i momenti di Rosati di Sera by Negroamaro Wine Festival.

Aspettando Rosati di Sera: Brindisi Rosé Run

Nei giorni precedenti l’evento, la proposta prevede la Brindisi Rosé Run, una corsa serale di 5 km nel centro cittadino per coinvolgere il pubblico e annunciare il ritorno del NegroamaroWineFestival con l’edizione “Rosati di Sera”. L’iscrizione alla corsa, dal costo di € 5 comprenderà maglia e pettorale numerato. Il vincitore riceverà un’esperienza premio per due persone e un pass gratuito per tutte le giornate della manifestazione.

Informazioni sponsor ed espositori

Mail: negroamarowinefestival@gmail.com

Telefono: 0831 1815666