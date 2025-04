Un tragico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 39 anni, originario di San Pietro Vernotico, nella mattinata di oggi, domenica 6 aprile. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale 90, nel tratto compreso tra Savelletri e Capitolo, nei pressi degli scavi archeologici di Egnazia, sulla costa di Fasano.

La vittima era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata che, per cause ancora in fase di accertamento, è improvvisamente uscito di strada, finendo in un canale adiacente alla carreggiata. L’impatto è stato fatale: inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse pattuglie della Polizia locale di Fasano, impegnate nei rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La provinciale è rimasta parzialmente chiusa per permettere le operazioni di recupero del mezzo e per garantire la sicurezza della circolazione.

Il tratto di strada in questione, molto frequentato soprattutto nei fine settimana, non è nuovo a episodi simili.