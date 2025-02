“Siamo tutti con il fiato sospeso e tifiamo per Brindisi Capitale della cultura. L’udizione di domani al ministero della Cultura rappresenta un momento cruciale per il nostro territorio. Si tratta di un’opportunità non solo culturale, ma anche economica e sociale, capace di generare un impatto positivo su tutta la provincia”. Ad affermarlo è il consigliere regionale e capogruppo di CON, Alessandro Leoci.

“Questa candidatura – prosegue – è frutto di un percorso condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadini, e testimonia la grande ricchezza storica, artistica e paesaggistica che Brindisi e il suo territorio possono offrire. Essere Capitale della Cultura significherebbe attrarre investimenti, aumentare il flusso turistico e rilanciare il tessuto economico locale, creando nuove opportunità per le imprese e i giovani”.

Il consigliere Leoci sottolinea inoltre come il risultato dell’audizione rappresenti solo un passaggio di un percorso più ampio: “Indipendentemente dall’esito finale, è fondamentale continuare a lavorare per valorizzare il nostro patrimonio culturale e costruire un modello di sviluppo sostenibile basato su turismo, creatività e innovazione.”

“La cultura – conclude il capogruppo di CON alla Regione, Alessandro Leoci – è un volano di crescita e coesione sociale. Per questo, mi impegnerò affinché il progetto di Brindisi non sia solo un obiettivo momentaneo, ma un’occasione per ripensare e rafforzare la nostra identità territoriale”.