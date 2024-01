L’IISS “Epifanio Ferdinando” di Mesagne organizza mercoledì 17 gennaio, alle ore 11:00, nella Palestra del Liceo scientifico in via Eschilo a Mesagne, l’incontro-dibattito di presentazione del libro “Egoisti di squadra- Esaltare il gruppo senza sacrificare il talento” di Ferdinando De Giorgi, allenatore nazionale maschile di pallavolo campione del mondo, durante il quale gli studenti del liceo avranno modo di dialogare con l’autore.

L’evento è organizzato in collaborazione con Mondadori Bookstore “Lettera 22” di Mesagne.

Con l’occasione, alla presenza del Presidente della Provincia di Brindisi on. Antonio Matarrelli, sarà inaugurata la palestra, di recente ristrutturazione.

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto dell’IISS Epifanio Ferdinando di Mesagne hanno deliberato a favore di una candidatura all’Avviso del Piano Nazionale di sperimentazione per l’istituzione di una filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico-professionale (Avviso MIM del 7/12/2023, n. 2608 di cui al DM 7 dicembre 2023, n. 240) per la sperimentazione di un percorso quadriennale del settore TURISMO del Tecnico Economico, con la consapevolezza di valorizzare i talenti degli studenti e completare e diversificare l’offerta formativa, promuovendo l’avvicinamento degli alunni al mondo del lavoro.

Il Dirigente Scolastico, ing. Mario Palmisano Romano ha affermato che “il turismo è un settore strategico per il nostro territorio ed è una delle maggiori forze trainanti dell’economia, e – con il duplice sguardo rivolto sia a ciò che chiedono i genitori e gli studenti, sia alle esigenze del mondo del lavoro – abbiamo sentito la responsabilità di candidare la nostra scuola a questa sperimentazione. Siamo consapevoli che non si tratta solo di completare in quattro anni il percorso scolastico, ma di riprogettare un nuovo percorso di studi in rete con la Fondazione ITS della Puglia per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato, con il Comune di Mesagne, con Enti di formazione, con aziende e con esperti del settore. Una scelta di un modello scolastico innovativo per stare al passo con un mondo in continua evoluzione”.

Nei prossimi giorni il Ministero dell’Istruzione e del Merito si esprimerà sugli esiti della candidatura.