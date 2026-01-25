Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Commenda di Brindisi ha aderito alla campagna “Cancro Io Ti Boccio”, il progetto di cittadinanza attiva promosso da AIRC che coinvolge le scuole di tutta Italia nel sostegno alla ricerca oncologica.

Venerdì 23 gennaio 2026, nei plessi di scuola dell’infanzia “Parco Di Giulio” e “Cicerone”, i veri protagonisti sono stati i bambini: con entusiasmo, curiosità e senso di responsabilità, affiancati dai docenti e sostenuti dalla collaborazione attenta dei genitori, hanno partecipato alla vendita di reticelle di arance, vasetti di marmellata di arance rosse e miele di fiori d’arancio.

Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha trasformato una mattinata di scuola in una lezione concreta di solidarietà.

L’intero ricavato sarà devoluto ad AIRC per finanziare progetti di ricerca volti a rendere le cure contro il cancro sempre più efficaci, a migliorare la diagnosi precoce e la prevenzione e a sostenere, attraverso borse di studio, giovani laureati che scelgono di dedicare il proprio futuro professionale all’oncologia.

«Quando anche i bambini più piccoli imparano che un loro gesto può aiutare qualcun altro, – ha affermato il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Commenda, Giosuè Rollo – stiamo costruendo qualcosa che va oltre la scuola. “Cancro Io Ti Boccio” è un’occasione preziosa per educare al rispetto, all’empatia e alla responsabilità verso la comunità. È così che si formano cittadini consapevoli: partendo dal cuore, prima ancora che dai libri».

Con questa iniziativa l’Istituto Comprensivo Commenda rinnova il proprio impegno a essere una scuola viva, aperta al territorio e capace di educare non solo alla conoscenza, ma anche alla solidarietà e alla speranza.