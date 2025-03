L’associazione Emotiva…mente di Mesagne che si adopera per far conoscere in ogni ambito cos’è davvero l’epilessia in tutti i suoi aspetti, continua la sua azione per combattere le false credenze, lo stigma verso chi soffre di epilessia, una malattia che con farmaci adatti, nella maggior parte dei casi si può gestire e qualche volta addirittura sconfiggere, ma che comunque lascia delle sequele sul piano sociale con discriminazioni in vari ambiti che vanno dal lavoro, allo sport, alla scuola. Proprio nella scuola, l’associazione Emotiva…mente e il consorzio ATS BR/4, forti del protocollo d’intesa stipulato, hanno tenuto un evento informativo/formativo rivolto ai ragazzi; questa volta è toccato agli studenti di terza media dell’Istituto Comprensivo “R. De Simone“ di S. Pietro V.co, da sempre attento e sensibile verso queste tematiche e impegnato anch’esso nello sconfiggere le paure della diversità. La Dirigente dell’Istituto Dott.ssa Loreta Chirizzi, ha fortemente voluto i diversi incontri programmati per consentire a tutte le classi di parteciparvi. Gli incontri, organizzati logisticamente dalla Prof.ssa Marzia Grasso e tenuti dalla neurologa pediatrica Dott.ssa Elia Marisa, hanno visto la presenza di attenti e interessati studenti che, dopo aver visto il cortometraggio “Fuori dall’acqua“, premiato al Giffoni festival, hanno ascoltato la Dr.ssa Elia Marisa che ha illustrato i sintomi della malattia, la gestione di una crisi epilettica in ambito scolastico e del come rendersi utile in caso un proprio/a compagno/a abbia un attacco epilettico. I ragazzi sono stati molto attenti ed hanno rivolto diverse domande alla Dott.ssa Elia che ha soddisfatto i loro dubbi, le loro curiosità. Molte volte definiamo i giovani d’oggi come disinteressati a tutto, ma quanto abbiamo visto e sentito nei vari incontri ci da speranza per il futuro, hanno affermato all’unisono la Dirigente, la dott.ssa Elia e i vari docenti presenti, che hanno anche detto che bisogna continuare su questa strada, cercando di lavorare in rete facendo squadra. I responsabili dell’associazione “Emotiva…mente“ hanno sottolineato come questa scuola sia da portare come esempio per come ha saputo sposare il progetto “La scuola non ha paura delle crisi“, che l’associazione ha proposto. Siamo sicuri che questi ragazzi/e se vedranno una persona in difficoltà non si gireranno dall’altra parte ma sapranno rendersi utili ed è stato evidente come il corpo docente abbia inciso su di loro lasciando “il segno“. I ragazzi, davvero molto preparati e partecipi con domande stimolanti e pertinenti, hanno svolto un percorso preparatorio agli incontri realizzando manufatti e lavori sul tema, davvero interessanti, facendone tra l’altro dono alla Dirigente, alla Dr.ssa Elia, al Presidente dell’Associazione e ad una ragazza che ha portato la sua testimonianza.

Prossimo incontro martedì 11 marzo con il personale scolastico del II comprensivo “Montessori – Bilotta“ di Francavilla Fontana, altro Istituto attivo nell’inclusione.