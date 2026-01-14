Il Presidente del Comitato “Amici di Colemi” rivolge un augurio di buon anno a tutta la cittadinanza, auspicando che il 2026 possa segnare una svolta concreta o, quantomeno, riportare al centro dell’azione istituzionale alcuni aspetti fondamentali per un vivere civile dignitoso.

In particolare, il Comitato confida che venga individuata in tempi brevi una soluzione per i lavoratori diretti e indiretti della Centrale “Federico II”, tra i quali figurano numerosi cittadini tuturanesi. La certezza di un futuro lavorativo rappresenta un diritto imprescindibile per ogni lavoratore e non può essere ulteriormente rimandata.

Nei prossimi giorni il Comitato chiederà un incontro al Sindaco di Brindisi per sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione comunale le difficoltà quotidiane vissute dai residenti della contrada Colemi. A oggi, infatti, la situazione resta invariata: strade dissestate e pericolose, carenza di illuminazione pubblica, assenza dei servizi essenziali come acqua e rete fognaria.

Si informa, infine, la cittadinanza che a breve sarà convocata una nuova assemblea pubblica per definire collegialmente il percorso da intraprendere. La ricerca di soluzioni non è più rinviabile.

Il Presidente

Giuseppe Brucoli