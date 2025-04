Il Lions Club Fasano, presieduto da Felice Lanzisera, ed il Leo Club Fasano, presieduto da Angela Pistola, per la giornata di sabato 12 aprile 2025, promuovono una raccolta di farmaci da banco di prima necessità.

Si invita a donare soprattutto antinfluenzali, medicinali pediatrici, antinfiammatori, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.

Chi vorrà partecipare all’iniziativa di solidarietà potrà recarsi, nella giornata di sabato, presso le due farmacie fasanesi aderenti: “Farmacia Lanzisera”, in via Roma n. 147, e “Farmacia Barnaba”, in via Tinella n. 52/A.

I farmaci raccolti saranno distribuiti alle famiglie seguite dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Fasano.

Donare un farmaco è un gesto semplice ma importante per la salute di chi lo riceve. È un bel segnale di attenzione all’altro che gratifica anche chi dona.