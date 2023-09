La Casalino riporta a Mesagne lo scudetto di doppio U.13 femminile di tennis

Ludovica Casalino, per il terzo anno consecutivo, si laurea campionessa italiana di doppio di tennis femminile, confermando il suo ottimo stato di forma che la proietta ormai fra le più apprezzate tenniste del panorama nazionale nella sua categoria.

I Campionati Italiani Giovanili by Italgas si sono svolti sui campi in terra rossa dell’ASD “Colle degli Dei” di Velletri (Roma).

Nella gara riservata alle under 13, nate nel 2010, la tennista mesagnese, in coppia con la grossetana Anna Nerelli, si ripete, travolgendo le avversarie. Infatti, nei 4 incontri giocati, la coppia appulo-toscana si è imposta su Greco/Malfatto 6-1 6-1, Zema/Zema 6-1 6-1, Castracani/Fuzio 6-4 6-4. Anche l’incontro di finale è stato senza storia: 6-0 6-3 il punteggio sulla coppia accreditata della terza testa di serie, Barra/Ovarelli.

La giovane tennista, tesserata per il C.T. “Dino De Guido” Mesagne, nella gara di singolare si è fermata agli ottavi di finale per mano della tennista romagnola Aratari che poi ha messo in seria difficoltà, in semifinale la vincitrice del torneo, Ovarelli.

Ora, per la Casalino, i prossimi impegni saranno il torneo Tennis Europe di Budapest e la fase di Macroarea a squadre Under 14, che si disputeranno sui campi in terra rossa del sodalizio mesagnese dal 15 al 17 settembre 2023.