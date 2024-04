Richiedere l’iscrizione nell’Elenco Regionale delle Attività Storiche della Regione Puglia, istituito con la Legge Regionale n. 30/2021, è un’opportunità che la Confesercenti Provinciale di Brindisi continua a promuovere nei vari comuni del territorio provinciale nella ferma convinzione che, al fine di tutelare le attività di vicinato, costituisca un passo fondamentale valorizzarne gli aspetti storici.

Aver compiuto almeno trenta anni di attività, requisito minimo previsto dalla Legge per poter inoltrare l’istanza di riconoscimento, è già di per sé garanzia dell’unicità e della qualità dell’insostituibile servizio offerto dalle imprese che abitano le nostre città e i nostri borghi.

Con la collaborazione del Comune di Ostuni, lunedì 15 aprile, alle ore 10:30, presso il Salone dei Sindaci del Municipio di Ostuni, si terrà un meeting per informare gli operatori dell’area commerciale ostunese sulle modalità di ottenimento del riconoscimento di Attività Storica, sui requisiti e sui vantaggi di distinguersi mediante l’uso di un marchio identificativo, testimone di storicità.

Saranno presenti il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, l’assessore alle Attività Produttive, nonché presidente del Distretto Urbano del Commercio “Città Bianca”, Laura Greco e il presidente provinciale di Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo, insieme ad un componente del CAT Confesercenti di Brindisi, centro di assistenza tecnica autorizzato dalla Regione Puglia ad offrire supporto gratuito agli operatori interessati, possessori dei requisiti richiesti, per l’inoltro delle istanze di riconoscimento all’Ente regionale.

Per informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica – Confesercenti di Brindisi al n. 0831 523190 o scrivere a: brindisi.cat@gmail.com.

Confesercenti Provinciale di Brindisi