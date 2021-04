Nella mattinata di lunedì 26 aprile, presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Brindisi per i Giovani” del quartiere Paradiso, è in programma la proclamazione della Sindaca junior e del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi. L’appuntamento è la tappa conclusiva della tornata elettorale che, nel mese di marzo 2021, ha chiamato al voto circa 3.600 alunni e alunne delle Scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

All’incontro partecipano il Sindaco di Brindisi Ing. Riccardo Rossi, il Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi Giuseppe Cellie, una rappresentanza degli studenti eletti al Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi.

Due le ragazze candidate alla nomina di Sindaco per il prossimo Consiglio Comunale dei Ragazzi cittadino: Marta Caiulo, 9 anni, della Scuola primaria Calò, candidata con la lista “Uniti”, e Naomi De Vito, 12 anni, della Scuola secondaria di primo grado Marzabotto, per la lista “Costruire insieme il CCR”.

I candidati al CCR e le due candidate Sindaco junior, sono stati scelti dai ragazzi e dalle ragazze, dai bambini e dalle bambine, di tutte le scuole di Brindisi, durante il percorso di partecipazione attiva e democratica iniziato lo scorso ottobre e guidato dall’équipe della Coop. Amani per il Servizio “La Città dei Ragazzi”.

Oltre alle due candidate sindaco, la campagna elettorale ha visto protagonisti 96 studenti di tutte le Scuole della città, in corsa per ricoprire la carica di Consigliere, Vice Sindaco o Presidente nel prossimo CCR. L’esperienza di cittadinanza attiva ha preso il via nel mese di ottobre 2020 con il percorso per l’elezione dei 24 Consigli Scolastici dei Ragazzi.

Sarà possibile partecipare all’incontro seguendo la diretta streaming sul canale Facebook della Coop. Sociale Amani.

In allegato una infografica contenente i numeri e i traguardi raggiunti dal mese di ottobre 2020 ad oggi, nonostante le criticità e le difficoltà create dalla situazione pandemica in atto.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Brindisi – Presidenza del Consiglio e Assessorato Politiche sociali, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Amani”, l’Ambito Brindisi-S. Vito dei Normanni e il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

