Per giorni il vice sindaco di Brindisi Massimiliano Oggiano ha fatto intendere che era merito suo (e dell’associazione “Periferia” da lui fondata) l’organizzazione di un presepe vivente in un’area attigua al canale Patri. Lo hanno fatto passare come un evento eccezionale, frutto della buona volontà di tanta gente, ma soprattutto dell’impegno dello stesso vice sindaco che era riuscito a coinvolgere i proprietari del terreno, gli allestitori e gli attori del presepe.

Ebbene, oggi da quell’area è sparito tutto e la magia del presepe vivente nella città di Brindisi non esiste più. Adesso dovrebbe essere proprio Oggiano a spiegarci cosa è accaduto, a chiarire le ragioni per cui i proprietari del terreno hanno fatto sbaraccare tutto.

E invece niente! Il solito silenzio che contraddistingue gran parte dell’attività di questo personaggio politico. Ed a rimetterci sono proprio i cittadini che questa volta avevano creduto che Oggiano finalmente stesse facendo una cosa per Brindisi. E invece…

Lino Luperti – consigliere comunale