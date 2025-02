Troppo facile tuonare contro le Amministrazioni del passato e poi fare molto peggio! E’ ciò che sta accadendo a Brindisi dove la Giunta-Marchionna continua a “premiare” candidati non eletti delle liste della coalizione di centro destra.

L’ultimo episodio riguarda un contenzioso tra il Comune di Brindisi, la compagnia di assicurazione Zurich Insurance e la società Ecotecnica (che ha effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti fino a settembre del 2023). La sezione civile del Tribunale di Brindisi ha dichiarato nullo l’atto di citazione proposto dal Comune (per introitare la polizza assicurativa).

Insomma, un nulla di fatto – l’ennesimo – proposto da un’Amministrazione che non riesce a vincere una causa e che continua testardamente ad affidarsi all’esterno (pur avendo una Avvocatura comunale) e per giunta pescando solo tra gli amici degli amici.

Nel caso specifico, l’incarico legale è stato conferito all’avv. Mariarosaria De Fazio che nelle ultime elezioni si è candidata nella lista della Casa dei Moderati, non risultando eletta.

Nel frattempo, tanti altri professionisti brindisini restano all’asciutto, visto che vale la legge dell’appartenenza “a chi comanda” se si vuole lavorare.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali di Brindisi