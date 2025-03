La conferenza dei capigruppo svoltasi stamattina è servita a confermare la sudditanza dell’Amministrazione Comunale verso scelte che vengono compiute altrove ed a discapito dei cittadini di Brindisi. I componenti della Conferenza dei capigruppo sono stati snobbati e umiliati visto che il Sindaco Marchionna – nonostante si parlasse del porto della città – ha ritenuto di non partecipare ai lavori e soprattutto non è stato consegnato un solo documento di quelli certamente in possesso dell’avv. Mario Marino Guadalupi in qualità di componente del Comitato di gestione dell’ente portuale per conto del Comune di Brindisi.

In questo modo non si è voluta dare la possibilità ai consiglieri di verificare se – come i fatti evidenziano – è stata compiuta l’ennesima presa per i fondelli nei confronti di chi rappresenta il popolo e non occupa poltrone per designazioni o per nomine commissariali.

Ciò comporta che chi ha fatto delle richieste ben precise per una rimodulazione della concessione ad MSC Crociere (consiglieri comunali e operatori portuali) è stato snobbato e si è proceduto con quanto stabilito tra ente portuale ed MSC.

Per quanto tempo ancora la città di Brindisi dovrà continuare a subire queste umiliazioni? E cosa dicono i consiglieri di maggioranza, costretti – come quelli di opposizione – a subire ingerenze da parte di chi si trova ben lontano da Brindisi?

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali