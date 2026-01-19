Il centro cittadino di Brindisi è interessato ormai da anni da interventi di manutenzione della pavimentazione stradale. Le basole installate a suo tempo, infatti, così come dimostrato da quanto accaduto in questo lasso di tempo, non erano e non sono adatte al transito delle auto e quindi si rompono in più punti, generando danni alle persone ed alle autovetture.

Da qui la necessità, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e della necessità – contenuta anche nel Piano regolatore del Porto – di rafforzare il legame da città e porto, di realizzare delle modifiche all’attuale organizzazione del traffico.

In particolare, riteniamo che sia necessario che l’Amministrazione Comunale elabori un piano di rigenerazione urbana attraverso cui eliminare gli attuali costosissimi ‘interventi-tampone’. Il tutto, in stretta sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale.

Il piano dovrebbe prevedere la totale riapertura al traffico automobilistico di corso Roma e di corso Garibaldi, con il conseguente miglioramento dell’accessibilità della parte di città che si trova sul mare. Allo stesso tempo, bisognerebbe prevedere una chiusura al traffico (anche attraverso l’eliminazione della ZTL) del tratto di corso Umberto che va da piazza Vittoria a piazza Cairoli per creare il ‘salotto buono’ della città, con aiuole centrali e panchine.

Il piano, inoltre, dovrebbe prevedere anche un restyling di piazza Cairoli e una riqualificazione del tratto di corso Umberto che va da piazza Cairoli fino alla stazione ferroviaria.

“Se davvero vogliamo migliorare il centro cittadino di Brindisi – affermano i consiglieri Luperti e Greco – dobbiamo pensare in grande, investendo le risorse necessarie per cambiare il volto del cuore cittadino, a beneficio dell’attrattività e del decoro.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali