È come di consueto grande l’attesa per il derby in programma domani, domenica 9 marzo, al Vito Curlo, che alle 15.30 ospiterà il sentito match tra US Città di Fasano e Brindisi, valido per la 10^ giornata di ritorno della Serie D-Girone H 2024/25.

Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi, 0-0 ad Angri contro il Costa D’Amalfi per i ragazzi allenati da Graziano Pistoia, 1-1 interno al Fanuzzi contro la Virtus Francavilla per gli uomini di Nicola Ragno, e soprattutto per questi ultimi, vittoriosi all’andata per 2-0, la posta in palio è decisamente importante, poiché i messapici devono necessariamente far punti per tentare di tener vivo il discorso salvezza, fortemente compromesso dai 14 punti di penalizzazione subiti a causa di problematiche relative alla scorsa stagione in Serie C.

Il Giudice Sportivo in settimana ha comminato un turno di squalifica per Giulio Orlando (così come a Leonardo Nunzella sul fronte brindisino), per il resto si presenta a ranghi completi il Fasano, il cui club ha istituito nella circostanza la giornata dell’“orgoglio d’appartenenza”, abbassando a 5€ il prezzo dei biglietti della Curva Sud, in vendita presso il Caffè Antico di via San Francesco e la sede dell’associazione Fasano Antirazzista in via Togliatti. Per le tribune invece, tagliandi come di consueto disponibili in prevendita al Bar Collodi di viale della Resistenza, mentre il botteghino dello stadio, per tutti i settori destinati ai locali, sarà regolarmente aperto domani, circa un’ora prima della partita.

180 infine, il numero di biglietti disponibili per il settore ospiti stabilito dalle autorità competenti, acquistabili fino alle 19 di oggi al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/fasano-brindisi-calcio.

Ad arbitrare la sfida, che sarà trasmessa anche in diretta TV su Antenna Sud Extra (Canale 92, streaming https://www.antennasud.com/streaming-92/), sarà il sig. Alessio Artini della sezione AIA di Firenze, coadiuvato dai sig.ri Cristiano Annoni di Como e Nicolas Prestini di Pavia.

“Sono molto soddisfatto del lavoro fatto in settimana – dichiara Graziano Pistoia – e dobbiamo essere molto concentrati per affrontare una squadra dotata di un ottimo incarico, condannata a vincere e che in realtà ha una classifica ben diversa da quella ufficiale. I derby sono partite diverse dalle altre, che si portano a casa se hai più voglia ed applicazione nel vincere i duelli, di arrivare sempre prima sulla palla, e sono questi i dettagli a fare la differenza. Nelle gare più sentite dai nostri tifosi, contro il Martina nelle due sfide ed all’andata contro il Brindisi, finora in questa stagione non abbiamo mai vinto, pertanto ci teniamo tanto ad ottenere l’intera posta in palio, sia per il nostro pubblico che sicuramente affollerà il Vito Curlo, sia per noi stessi, che vogliamo guardare la graduatoria da un punto di vista differente”

Il quadro completo del 10° turno di ritorno: Fasano-Brindisi, Francavilla-Fidelis Andria, Manfredonia-Costa D’Amalfi, Matera-Palmese, Nardò-Ischia, Nocerina-Real Acerrana, Angri-Casarano, Ugento-Gravina, Virtus Francavilla-Martina.

Per quanto riguarda la formazione juniores, i fasanesi, che domenica scorsa hanno perso la vetta del girone L, saranno impegnati alle 15.30 ad Alberobello contro il Martina, desiderosi di riprendere la corsa interrotta nello sfortunato match del turno precedente.

Nel pomeriggio di ieri si è intanto svolta la conferenza stampa di presentazione dei nuovi vertici societari dell’US Città di Fasano, che ha visto intervenire il nuovo presidente Ivan Ghilardi, il presidente onorario Franco D’Amico, il direttore commerciale della “Lega dei Cento” Giovanni Pedace, e Stefano Narducci, legale rappresentante dei consiglieri del club (Antonio Carparelli, Vito Fasano e Donato Potenza). Ad aprire è stato quest’ultimo che ha spiegato la necessità di restaurare il controllo da parte dell’APS “Il Fasano Siamo Noi” della sana amministrazione del club, ed al contempo di porre le basi per il futuro, trovando nuovi partner ed avviando una modifica dello statuto della società, che a breve diventerà una SRL. A proseguire è stato Franco D’Amico, il quale ha ripercorso la storia recente del sodalizio, sottolineando la presenza della sua figura nel segno della continuità e garanzia di costanti miglioramenti. Il presidente onorario ha poi evidenziato la necessità di cambiamenti per dare un futuro più solido per le prossime stagioni, che possa accelerare il processo di crescita, ed in quest’ottica si configura l’ingresso dell’imprenditore campano Ivan Ghilardi. Il nuovo presidente ha dichiarato di aver sposato questa causa per la volontà di investire in un progetto sano, bello, importante e per certi versi innovativo, mettendo a frutto la sua lunga esperienza di successo nell’ambito finanziario. Il lavoro è già stato avviato nei mesi precedenti e si preannuncia a lungo termine, perché si vuole creare una situazione salda ed al contempo ambiziosa, che possa riportare il Fasano nel professionismo e che allo stesso momento consolidi il brand a 360°, in piena sintonia con i tifosi, recuperando l’entusiasmo in parte smarrito nel recente periodo, l’amministrazione e le realtà commerciali del territorio, certamente importante dal punto di vista turistico e non solo.

Ulteriormente nel merito è entrato Giovanni Pedace, amministratore delegato della neonata “Lega dei Cento”, centrale nel nuovo corso, che si propone di creare una struttura solida all’interno del club, da strutturare come una vera e propria azienda. Oltre il mero concetto di sponsorizzazione, le realtà che sposeranno il progetto saranno coinvolte costantemente e tutto l’anno nelle dinamiche della squadra, fornendo trasparenza e servizi in grado di migliorare il ritorno d’immagine delle aziende che saranno nostre partner e che si interfacceranno tra di loro in un circolo virtuoso. A tal proposito anche lo stadio vivrà pienamente 365 giorni l’anno, con la creazione di un polo commerciale e con l’organizzazione di una serie di eventi, estivi e invernali, andando oltre il discorso strettamente sportivo.

La nuova società ha già individuato tutta una serie di figure per rafforzare l’organigramma sotto tutti i punti di vista, dall’amministratore delegato al direttore sportivo, con tutte le ulteriori novità che saranno ufficializzate a maggio, al termine della stagione calcistica in corso.

UFFICIO STAMPA US CITTA’ DI FASANO