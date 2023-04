Il sito di Brindisi di LyondellBasell annuncia il suo sostegno all’associazione Oltre l’Orizzonte per lo sviluppo del nuovo progetto “All Inclusive Sport”. A 30 anni dalla sua fondazione, il centro socio educativo per disabili mette a punto così, attraverso la pratica sportiva, un ulteriore strumento di grande valore nel percorso di crescita dei propri ospiti.

LyondellBasell, attraverso il suo programma Advancing Good, e l’Associazione hanno una lunga storia di collaborazione a sostegno della comunità.

“In LyondellBasell ci impegniamo nelle comunità in cui operiamo e siamo felici di essere al fianco del centro riabilitativo Oltre l’Orizzonte” afferma Giorgia Bisighin, Direttore Sito di Brindisi di LyondellBasell. “Il messaggio di solidarietà e inclusione che l’associazione diffonde attraverso il proprio operato è pienamente in linea con i nostri principi e valori. Iniziative come questa rappresentano il punto di partenza per divulgare la cultura dell’inclusione a partire dal rispetto verso gli altri.”

“All Inclusive Sport” consiste in una serie di attività motorie, tra cui ippoterapia e arti marziali, con l’obiettivo di aiutare gli ospiti della cooperativa nel loro percorso di conquista dell’autonomia, riducendo i rischi di marginalità, grazie alla pratica di questi nuovi sport in ambienti esterni, di grande stimolo per la socializzazione.

È noto che l’ippoterapia, ad esempio, può migliorare la salute delle persone disabili riducendo ansia, stress e depressione. Allo stesso tempo, rafforza l’autostima di chi la pratica. Inoltre, il rapporto che gli individui instaurano con l’animale può garantire ottimi benefici psicofisici, poiché tutte le barriere vengono abbassate.

Alla riabilitazione terapeutica attraverso attività motorie e con l’uso del cavallo è prevista affiancarsi presto una nuova disciplina: quella delle arti marziali. Questa tecnica di combattimento e autodifesa offre ai praticanti la possibilità unica di comprendere come approcciarsi all’altro e al suo corpo senza reazioni di chiusura o spavento, governando la propria sfera impulsiva.

“Chi non conosce la disabilità da vicino, pensa a un mondo triste e di malattia” spiega Rosanna Cavallo, Direttore dell’Associazione Oltre l’Orizzonte. “Invece la disabilità è semplicemente una condizione: conoscerla e accettarla significa viverla meglio. Noi tutti dovremmo interpretarla come motivo di apertura verso l’altro. Un momento di condivisione, non di allontanamento né di chiusura. Sensibilizzare la comunità e abbattere le barriere è il nostro obiettivo principale: un traguardo che va ben oltre il servizio offerto alle famiglie. Un ringraziamento a LyondellBasell che da oltre 10 anni è vicina alla nostra realtà appoggiandoci concretamente.”

Il supporto di LyondellBasell nei confronti dell’associazione affonda le radici nel 2013 quando, in occasione della ricorrenza annuale del Global Care Day, i dipendenti dell’azienda e i loro famigliari si offrirono di lavorare al fianco dei volontari della cooperativa e ai disabili per tinteggiare muri, piantare alberi e l’orto, ristrutturare i gazebo: un momento di condivisione che continua ancora oggi.

LyondellBasell crede nella diversità, nell’equità e nell’inclusione. Programmi come questo contribuiscono a diffondere questi principi e a creare un vero e proprio network di solidarietà, sopportando l’associazione in quella che è una delle più grandi sfide da vincere.

Per maggiori informazioni sull’Associazione: www.cseoltrelorizzonte.it

Un po’ di storia: Interventi IAA, Interventi Assistiti con gli Animali

Il valore curativo del cavallo risale sin dall’antichità, quando Ippocrate, il padre della medicina, lo consigliava per la cura dell’ansia e dell’insonnia. Il cavallo ha sempre ricoperto un ruolo privilegiato nel rapporto con l’uomo e nel 1961 il neuropsichiatra infantile Boris Levinson aveva scoperto casualmente l’effetto benefico del suo cane su un bambino malato di autismo: nasce la pet therapy.

In Italia, il Ministero della Salute a partire dal 1997 ha iniziato a sostenere diverse sperimentazioni rivolte a pazienti con vari tipi di disturbi e nel 2003 ha riconosciuto la validità scientifica delle terapie con animali. Attualmente l’unica norma di riferimento è rappresentata dall’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” del marzo 2015.

LyondellBasell

In qualità di azienda di riferimento dell’industria chimica a livello mondiale, LyondellBasell si impegna ogni giorno al fine di essere l’azienda più sicura, meglio gestita e più apprezzata del proprio settore. I prodotti, i materiali e le tecnologie della società stanno contribuendo a promuovere soluzioni sostenibili per la sicurezza alimentare, l’accesso all’acqua pulita, l’assistenza sanitaria e l’efficienza dei carburanti in più di 100 mercati internazionali. LyondellBasell attribuisce estrema importanza ai valori di diversità, equità e inclusione e sta promuovendo e implementando il proprio programma Advancing Good con un’attenzione particolare verso il nostro pianeta, le comunità in cui LyondellBasell è presente e i suoi futuri dipendenti. LyondellBasell è particolarmente orgogliosa delle tecnologie innovative che sviluppa e dell’attenzione che riserva ai propri clienti. LyondellBasell ha innalzato l’asticella delle proprie ambizioni e iniziative in tema di economia circolare e clima al fine di dare risposta alle sfide globali in materia di gestione dei rifiuti plastici e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Per ulteriori informazioni, si invita a visitare www.lyondellbasell.com o a seguire @LyondellBasell su LinkedIn.