Non è ancora terminata l’allerta meteo erancione diramata per oggi dalla Protezione civile (ha validità per tutta la giornata odierna) che già ne è stata emessa un’altra per domani.

La nuova allerta è di colore giallo per tutta la regione, con l’eccezione della Puglia centrale Adriatica dove il livello sale ad arancione, per rischio idrogeologico e per temporali.

Si prevedono dalle ore 00 del 16 giugno e per le successive 20 ore precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni concentrati nella prima parte della giornata sulla Puglia centrale con quantitativi cumulati generalmente moderati.

Si raccomanda nuovamente di consultare le norme di comportamento presenti sul sito del COmune di Brindisi.